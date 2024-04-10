“معلومة هامة جداااا”.. خطوات تحويل الزيارة العائلية إلى إقامة دائمة في السعودية.. أين رابط الخدمة؟

تتيح المملكة العربية السعودية خيار تحويل الزيارة العائلية إلى إقامة دائمة للراغبين في ذلك بشرط استيفاء الشروط التي أعلنت عنها وزارة الخارجية السعودية، وقد تساءل عدد كبير من الأشخاص خارج السعودية عن طرق التحويل لإقامة دائمة والشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر بالإضافة إلى الأوراق الضرورية، ولذلك وفرنا لك كافة معلومات تحويل الزيارة العائلية إلى إقامة دائمة.

شروط تحويل الزيارة العائلية إلى إقامة دائمة بالسعودية

توجد بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في الأفراد الراغبين في تحويل زيارتهم في السعودية إلى إقامة دائمة، وتتمثل تلك الشروط في الآتي:

يشترط تقديم الأوراق والمستندات اللازمة لإتمام هذا الأمر.

يشترط الحصول على موافقة الكفيل الخاص بالفرد.

يشترط أن يكون من ضمن الفئات التي حددها النظام لتحويل التأشيرة.

يشترط الحصول على لقاح فيروس كورونا.

الأوراق المطلوبة لتحويل الزيارة العائلية إلى إقامة دائمة

إذا رغبت الزوجة في تحويل الزيارة العائلية إلى إقامة دائمة فيجب عليكي أن تجهزي الأوراق التالية:

الفيزا الخاصة بكلا من الزوج والزوجة.

نسخة من جواز سفر الزوج والزوجة.

صورة من وثيقة إقامة الزوج.

وثيقة توضح راتب الزوج.

رسالة تثبت عمل الزوج ويتم تقديمها إلى وزارة الداخلية في السعودية ويشترط أن يتم تأكيدها من الغرفة التجارية.

صورة من السجل التجاري الخاص بعمل الزوج.

وبعد التأكد من تحضير جميع الأوراق السابقة ابدأ في تطبيق خطوات التحويل بشكل صحيح وانتظر إعلان النتائج النهائية.

خطوات تحويل الزيارة العائلية إلى إقامة دائمة في السعودية

كشفت وزارة الخارجية داخل المملكة عن الخطوات الأساسية التي يجب أن يتبعها الفرد الراغب في تحويل الزيارة العائلية إلى إقامة، وتتمثل تلك الخطوات في الآتي: