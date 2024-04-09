إعادة إصدار تصاريح العمل للمصريين في الكويت .. تعرف على شروط وطريقة التقديم

لقد انتشرت بوسائل التواصل الإجتماعي مؤخرا العديد من الأخبار التي تنص على إصدار دولة الكويت تصاريح لعمل المصريين في الوظائف الكويتية، وهو ما جذب انتباه عدد كبير من الشباب الراغبين في العمل في الخارج وبدأ بعضهم في البحث عن تفاصيل العمل في الكويت والخطوات الصحيحة للتقديم على تلك الوظائف، وهو ما سنتعرف عليه من خلال التصريحات الواردة من الجهات المعنية في الكويت.

شروط التقديم على العمل في الكويت

هناك بعض الشروط اللازمة للتقديم على العمل في الكويت تتمثل في الآتي:

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية الكويتية ومقيم داخل الكويت.

يجب أن يوفر المتقدم جميع الأوراق المطلوبة منه سواء كانت الأصل أو نسخة.

يجب أن يخضع المتقدم للفحوص الطبية داخل مركز طبي معتمد في مصر.

يجب أن يُسجل الرقم القومي الخاص بالمتقدم على السجلات الطبية المقدمة.

يشترط أن يحصل المتقدم على كفيل يملك تسجيل قانوني.

يشترط أن يقوم الكفيل باستخراج عقد عمل للمتقدم.

الأوراق المطلوبة للتقديم على العمل في الكويت

هناك بعض الأوراق الواجب توافرها للتقديم على العمل في الكويت تتمثل في الأتي:

أصل جواز السفر بالإضافة إلى صورة ضوئية يسجل عليها رقم هاتف الفرد.

أصل عقد عمل مؤرخ ويجب أن يتم التصديق عليه من قبل وزارة الخارجية الكويتية والسفارة ووزارة الخارجية ووزارة القوى العاملة المصرية.

أصل نتائج الكشف الطبي التي تم إجراؤها.

أصل الشهادة الطبية.

الحصول على (سمة الدخول) من موقع وزارة الداخلية الكويتية.

الحالة الجنائية الخاصة بالمتقدم أو ما يسمى بالفيش والتشبيه ويجب أن يكون موجه إلى السفارة.

إيصال إيداع تبلغ قيمته 100 دولار أمريكي ويجب أن يصدر من بنك الكويت الوطني.

طريقة الحصول على تصريح العمل في الكويت

لن تحتاج إلى بذل جهد كبير للتقديم على تصريح العمل في الكويت فبعد أن تتأكد من تجهيز جميع الأوراق والمستندات المطلوبة قم بتقديمها إلى أقرب فرع من فروع شركة إيجيبت إكسبرس، وهي كالآتي: