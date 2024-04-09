“500 ألف دينار”.. “وزارة المالية” تُعلن تعديل سلم رواتب المتقاعدين الجديد 2024 عموم محافظات العراق

كشف مجلس الوزراء في دولة العراق بالتننسيق مع وزارة المالية العراقية، عن رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين ليصل إلى 500 ألف دينار عراقي، إضافة إلى أن هذه الزيادة جاءت مع بداية العام الجاري، إلا أن بعض المتقاعدين لم يستفادوا منها حتى الأن، نظرًا لعدم توفير التمويل اللازم والكافي لتوزيعه على جميع المستفيدين والمشتركين في هيئة التقاعد، مع العلم أن البعض الأخر يقوم بصرف الزيادة التي تم إقرارها والبالغ قدرها 100 ألف دينار عراقي بشكل إجمالي.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024

حددت وزارة المالية العراقية سلم رواتب المتقاعدين في عموم محافظات العراق، بما يشمل كافة المتقاعدين، وفقًا للنحو الأتي:-

في حالة إذا كان راتب المتقاعد 250 ألف دينار عراقي فبعد الزيادة يكون 500 ألف دينار عراقي وهو الحد الأدنى للراتب.

على أن يُراعي بأن راتب المتقاعد يزيد كذلك من 525 ألف دينار عراقي إلى 625 ألف دينار عراقي.

إضافة إلى زيادة رواتب المتقاعدين من 500 ألف دينار عراقي إلى 600 ألف دينار عراقي.

هذا ويتم تطبيق الزيادة الـ 100 ألف دينار ليرتفع راتب المتقاعد من 700 ألف إلى 800 ألف دينار عراقي.

خطوات الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في دولة العراق، وفقًا لما يلي:-