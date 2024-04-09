رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1445 والشروط اللازمة

رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1445، من أكثر الأمور التي تشغل بال عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية ولهذا أعلنا وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن تخصيص رابط الكتروني للاستعلام على الضمان الإجتماعي المطور الذي يعد من أشهر برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية لعدد كبير من الأسر الأكثر احتياجاً خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1445

حيث يمكن للمواطنين في المملكة السعودية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

اضغط على خدمات الوزارة.

ثم اختر دليل الخدمات.

اضغط على المستفيدين من القائمة الموجودة أمامك.

ثم اختر نظام الضمان الاجتماعي المطور.

اضغط على تسجيل الدخول.

بعد ذلك اضغط على نتائج الأهلية .

يجب ادخال رقم الهوية والرقم المسجل للمواطن .

سوف يظهر أمامك نتيجة الاستحقاق وكافة تفاصيل الدعم.

ما هي شروط التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور

وكانت وزارة الموارد البشرية أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التقديم على الضمان الاجتماعي المطور، وهي: