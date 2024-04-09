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رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1445 والشروط اللازمة
رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1445
رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1445، من أكثر الأمور التي تشغل بال عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية ولهذا أعلنا وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن تخصيص رابط الكتروني للاستعلام على الضمان الإجتماعي المطور الذي يعد من أشهر برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية لعدد كبير من الأسر الأكثر احتياجاً خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1445
حيث يمكن للمواطنين في المملكة السعودية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- زيارة الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.
- اضغط على خدمات الوزارة.
- ثم اختر دليل الخدمات.
- اضغط على المستفيدين من القائمة الموجودة أمامك.
- ثم اختر نظام الضمان الاجتماعي المطور.
- اضغط على تسجيل الدخول.
- بعد ذلك اضغط على نتائج الأهلية .
- يجب ادخال رقم الهوية والرقم المسجل للمواطن .
- سوف يظهر أمامك نتيجة الاستحقاق وكافة تفاصيل الدعم.
ما هي شروط التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور
وكانت وزارة الموارد البشرية أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التقديم على الضمان الاجتماعي المطور، وهي:
- أن يكون المواطن سعودي الجنسية.
- وأن يكون المواطن مقيم إقامة دائمة في المملكة.
- ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام .
- ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.
- ألا يكون المتقدم مسجون أو في إحدى دور الرعاية.
- أن يلتزم المتقدم بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة.
- وأخيراً ألا يكون للمتقدم أصول وعقارات أو أملاك.