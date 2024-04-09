موعد عيد الفطر في ليبيا 2024.. توقيت صلاة العيد غدًا الأربعاء

علي الرغم من أن دولة ليبيا الشقيقة بدأت صيام رمضان يوم الثلاثاء الموافق 12 من شهر مارس، حيث سبقتها اغلب الدول العربية والإسلامية بالصيام قبله بيوم الاثنين الموافق 11 من مارس الماضي،قد صرحت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية استطلاع هلال شهر شوال يوم العاشر من شهر أبريل وعلية فان يوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، أن يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، تحسبا إلى انه لم يتم صيام إلا 28 يوم من شهر رمضان المبارك، حيث أن هذا الجانب الشرعي شهد خلافا في ذلك، ومن خلال تلك الموضوع سنسرد لكم حكم هذا الخلاف، مظاهر احتفال الليبيين بأيام عيد الفطر المبارك انتظرنا.

موعد عيد الفطر في ليبيا 2024

من المفترض بان يكون بداية رمضان في دولة ليبيا الإسلامية من يوم الاثنين 11 من مارس الماضي، إلا انه تم تعذر رؤية شهر شعبان، علية فقد تم بداية الصوم من يوم الثلاثاء 12 من مارس، حيث انه من المتوقع بعد الانتهاء من شهر رمضان المبارك، يبدأ الجميع في رؤية هلال شهر شوال اليوم الاثنين، في هذه الحالة سيكون دولة ليبيا قامت بصوم 28 يوما، فان العيد سيكون يوم الأربعاء، علي جميع المسلمين بدولة ليبيا قضاء يوم صيام بعد العيد، بهذا تبرأ ذمة الجميع، يكون صيامهم وإفطارهم طبقا للسنة النبوية المطهرة.

مظاهر عيد الفطر في ليبيا

أن العيد يعني التقرب إلي الأهل وكسب رضاهم، مثل معايدتهم بالزيارة، أو الذهاب في نزهة من اجل نشر الفرح، باجتماع العائلة، أن هذة الاجواء كفيلة أنها تعيد أجواء سعيدة.