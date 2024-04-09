منصة مظلتي.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عموم العراق بالرقم الوطني

يترقب المواطنون موعد إعلان اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 المقرر أن يتم صرفها في أي وقت ولذلك ينشغل المتقدمين بها كثيراً لأنهم يحصلون على مبلغ نقدي مجزي، و يستفيد من منحة الرعاية الاجتماعية العراق الالاف من الاسر من بينهم رجال ونساء وأطفال،

هناك عدة مصادر من هيئة الحماية الاجتماعية كشفت خلال الفترة الماضية عن اقتراب صرف الدعم المنتظر، لكن ما هي إلا عملية وقت لحين الكشف عن أسماء المشمولين بعد مراجعة مستنداتهم وبياناتهم الشخصية والتأكد بأن المتقدم تنطبق عليه كافة شروط ومعايير الاستحقاق للانضمام إلى مشمولين الدعم ويكون لهم الفرصة الأكبر في الحصول على العديد من المساعدات التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 تابعوا التقرير التالي.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

لن تتأخر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هيئة الحماية الاجتماعية عن تقديم يدو العون والمساعدة للفئات المتعففة في العراق نظراً لظروفهم المعيشة وصعوبة التغلب على هذا العلاء، لذلك أتاحت وزارة العمل العديد من أنظمة الدعم حسب الحالة لكي تصبح العراق مع 2030 بدون فقر ولا جوع وينعم المواطنين بالحياة الكريمة التي يحلمون فيها، وخلال أيام قليلة يتم الإعلان عن بدء توزيع كشوفات أسماء المشمولين بالدفعة السابعة والأخيرة حسب المحافظة عبر منصة مظلتي ويتم توزيع جداول الاٍماء في المكاتب من أجل صرف المستحقات النقدي، ومن المتوقع أن الصرف يكون مع نهاية شهر أبريل الجاري 2024 بعد وضع الموازنة المالية.

الاستعلام عن أسماء المشمولين 2024

تجدون نتائج المشمولين الوجبة الأخيرة بعد الإعلان عنها من قبل الدكتور أحمد الأسدي عبر الموقع الإلكتروني من خلال اتباع ما يلي