 “واتساب” يعزز الخصوصية بإدخال خاصية الرمز السري لإخفاء الدردشات

واتساب يرفع من مستوى الأمان والخصوصية لمستخدميه بإطلاق خاصية جديدة معروفة باسم “الرمز السري”، هذه الميزة الجديدة، التي تم الإعلان عنها اليوم، تمكن المستخدمين من إضافة طبقة حماية إضافية على الدردشات المقفلة داخل التطبيق. باستخدام هذا الرمز، يصبح بإمكان المستخدمين إخفاء الدردشات المحددة وجعلها غير مرئية في واجهة التطبيق الرئيسية، ولا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق إدخال الرمز السري في شريط البحث، هذه الخطوة تؤكد التزام واتساب بتوفير بيئة اتصال آمنة وخاصة لمستخدميها.

كيفية تعيين رمز سري للدردشات المقفلة في واتساب

واتساب يقدم لمستخدميه إمكانية تحصين دردشاتهم المقفلة بإضافة رمز سري خاص، لزيادة مستويات الأمان والخصوصية، لإنشاء هذا الرمز.

يجب على المستخدمين التوجه إلى قسم “الدردشات المقفلة” ضمن التطبيق. الانتقال إلى الإعدادات واختيار خيار “الرمز السري”. ثم الضغط على “إنشاء رمز سري”.

يوفر التطبيق مرونة كبيرة في اختيار نوع الرمز، إذ يمكن استخدام الحروف، الأرقام، الرموز، وحتى الوجوه التعبيرية لتكوينه، مما يتيح للمستخدم إبداع واسع في ضمان سرية تواصل، ينصح بأن يكون الرمز السري مختلف عن كلمة المرور المستخدمة لفتح قفل الجهاز، لضمان طبقة إضافية من الأمان.

تفعيل خاصية الرمز السري في واتساب

بعد تفعيل خاصية الرمز السري في واتساب، مجلد الدردشات المقفلة يصبح غير مرئي ضمن الواجهة الرئيسية للتطبيق. لإعادة الوصول إلى هذه الدردشات، ينبغي على المستخدم إدخال الرمز السري في خانة البحث تحت مسمى “قفل الدردشات”.

هذه الخطوة تؤكد على التزام واتساب بتوفير مستويات عالية من الخصوصية والأمان لمستخدميها، مواصلة بذلك تطوير وتحسين ميزات الخصوصية التي بدأت مع إطلاق خاصية قفل الدردشات، هذه الميزة تسمح بتخزين الدردشات في مجلد خاص، غير قابل للوصول إلا عبر طرق التحقق المعتمدة مثل بصمة الوجه، بصمة الإصبع، أو كلمة المرور الخاصة بالجهاز، معززة بذلك طبقات الحماية للمعلومات الشخصية والمحادثات الخاصة للمستخدمين.

منصة واتساب تسهل عملية قفل الدردشات لزيادة الخصوصية

في تحديث جديد يركز على تعزيز الخصوصية، أعلنت منصة واتساب عبر مدونتها الرسمية عن تبسيط عملية قفل الدردشات الآن، بإمكان المستخدمين قفل أي دردشة مباشرة بالضغط المطول عليها، دون الحاجة للدخول إلى إعدادات الدردشة.

واتساب أشارت إلى أن إطلاق هذه الميزة الجديدة قد بدأ اليوم، وسيتم توفيرها تدريجيا لجميع المستخدمين عبر التحديثات القادمة خلال الأشهر المقبلة، هذا الإجراء يعكس التزام “واتساب” المستمر بتحسين تجربة المستخدم وتوفير مزيد من الأمان والسهولة في استخدام الخدمة.