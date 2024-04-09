موعد صلاة عيد الفطر 2024 في جميع محافظات مصر

موعد صلاة عيد الفطر 2024، ينتظر المسلمين جميعاً في جمهورية مصر العربية حلول عيد الفطر المبارك وقلوبهم تغمرها حالة من الفرحة والسعادة الكبيرة التي لا يمكن وصفها، ويستعد الجميع للتوجه إلى المساجد والساحات لتأدية صلاة العيد ومشاركة لحظات الفرحة والسعادة مع الأسرة والأهل والأصدقاء ومقابل المقربين ومعايدتهم بمناسبة عيد الفطر المبارك الذي جاء بعد انتظار عام من الصبر والشوق وشهر من الصيام والعبادة

اعتاد الملايين من المسلمين على تأدية صلاة العيد فرحتاً بالتمتع لأن أجواء الصلاة في مصر مختلفة وسط بهجة وسرور الكبير والصغير وتكبيرات العيد التي تنتشر في كل الأرجاء وهذا ما يزيد من عمليات البحث عن موعد صلاة عيد الفطر 2024 وهذا ما ننشره لحضراتكم عبر التقرير التالي ترقبوا معنا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024

بعد أن أعلنت دار الإفتاء المصرية عن موعد عيد الفطر المبارك تم الكشف عن مواقيت صلاة العيد في جميع مدن ومحافظات مصر والتي تأتي على النحو التالي:.

محافظة القاهرة 5:59.

محافظة الجيزة 5:58.

محافظة الإسكندرية 6:02.

محافظة بورسعيد 5:53.

محافظة السويس 5:53.

العريش 5:47.

الطور 5:50.

سانت كاترين 5:48.

طابا 5:44.

شرم الشيخ 5:47.

شبين الكوم 5:59.

كفر الشيخ 5:58.

الفيوم 6:00.

بنى سويف 5:59.

دمنهور 6:00.

طنطا 5:58.

المنصورة 5:57.

الزقازيق 5:56.

بنها 5:58.

المنيا 6:02.

أسيوط 6:00.

سوهاج 5:59.

قنا 5:55.

أسوان 5:56.

أبو سمبل 6:02.

مرسى مطروح 6:13.

الغردقة 5:50.

الخارجة 6:05.

الإسماعيلية 5:53.

دمياط 5:55.

السلوم 6:21.

نويبع 5:45.

حلايب 5:42.

شلاتين 5:46.

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك

تعتبر مصر من الدول العربية التي لها طريقتها الخاص في الاحتفال بحلول عيد الفطر، كما هناك بعض المأكولات التي اعتاد البعض على تناولها في أول أيام العيد، ومن أشهر العادات التي يتبعها المصريين في العيد تنازل الأسماك المملحة الفسيخ والرنجة والسردين، وتحضير الكحك والبسكويت، كما يحتفل المسلمين بحلول العيد عند الذهاب أولاً إلى المساجد وساحات الصلاة ثم العودة للمنزل ومعايدة الأسرة ثم الخروج إلى المطاعم والذهاب إلى الملاهي والحدائق العامة من أجل التنزه والذهاب إلى الأقارب ومعايدتهم ومنح الأطفال الصغار العيدية كل هذا وأكثر في مصر ام الدنيا.