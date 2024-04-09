“عاجل للأهمية إقرأ لتعرف”… حدوث انتشار للسحب الركامية في شمال الرياض على حدود الكويت

تغير الطقس من التغيرات المناخية التي تطرأ على المملكة العربية السعودية بشكل كبير خلال الشهر الحالي، ومن الأخبار التي تداولت سريعا عن تغير حالة الطقس هي انتشار وبنسبة كبيرة سحب ركامية في سماء شمال الرياض بالمنطقة الموجودة بينها وبين حدود دولة الكويت العربية، ومن الجدير بالذكر أن هيئة الأرصاد الجوية قامت بتوقع حدوث ذلك منذ يوم واحد كما توقعت استمرار حدوث تغيرات للمناخ حتى نهاية ذلك الأسبوع الجاري من شهر أبريل والذي يوافق نهاية شهر رمضان وبداية شهر شوال 1445.

حدوث انتشار للسحب الركامية في الرياض

لقد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية صباح اليوم عن حدوث تغيرات مناخية قاسية في مدينة الرياض بالمنطقة الشمالية، حيث تكونت مجموعة من السحب الممطرة في كلا من الرياض والشقراء وبعض الأجزاء من الدوادمي، حيث استمرت تلك الأجواء مع ظهور البرق والرعد واستمرت تلك الأجواء الممطرة حتى حدود السعودية بدولة الكويت، ولقد استمر انتشار الغيوم والسحب الركامية بالمملكة في منطقة القيصومة والتي ظهرت فيها عدد كبير وهائل من السحب مصاحبة لأمطار غزيرة مكونة لبعض السيول مع ظهور عواصف من الرعد، مما جعل المناخ غير مناسب للتحرك على الطرق السريعة.

درجات الحرارة في مدن السعودية

يمكننا التعرف على درجات الحرارة لبعض المدن خلال الأسبوع الجاري في المملكة السعودية من خلال الآتي:

مدينة الرياض: تصل درجة الحرارة العظمى إلى 32 درجة والصغرى إلى 20 درجة والرطوبة إلى 75%.