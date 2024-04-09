“وزير العمل يعلن”.. إطلاق منحة الطلبة لشهر كانون الثاني بأكثر من 82 مليار دينار..

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، يوم الاثنين، عن توزيع منحة طلابية شاملة لأكثر من مليونين و300 ألف طالب ممن هم ضمن برنامج الحماية الاجتماعية في جميع أنحاء العراق، بميزانية تتجاوز 82 مليار دينار عراقي، هذه الخطوة، التي تأتي لدعم الأسر العراقية وتحفيز العملية التعليمية، تشير إلى جهود الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر، مع دعوة الأسدي للمستفيدين بسرعة مراجعة منافذ الصرف لاستلام المنحة.

إطلاق منحة الطلبة لشهر كانون الثاني

كشف رئيس هيئة الحماية الاجتماعية، أحمد الموسوي، عن تفاصيل منحة الطلبة التي تشرف عليها وزارة التربية، المنحة، التي تبلغ قيمتها 30 ألف دينار لطلبة المرحلة الابتدائية و50 ألف دينار لطلبة المراحل المتوسطة والإعدادية، ستصرف لشهري شباط وآذار بعد تأمين التخصيصات المالية من وزارتي المالية والتربية، هذا الإعلان يأتي كجزء من جهود الحكومة لتقديم الدعم المالي للطلبة ضمن إطار الحماية الاجتماعية.

شروط منحة الطلاب في العراق 2024

الطلاب يجب أن يكونوا من أسر مستفيدة من برامج الرعاية الاجتماعية.

يتعين على الطلاب الالتحاق بالمدارس الحكومية.

الالتزام بحضور مستمر للمدرسة دون انقطاع.

التسجيل الإلكتروني مطلوب عبر موقع الوزارة الرسمي.

ينبغي أن يكون للطالب معدل دراسي مرتفع يؤهله للحصول على الدعم المالي.

الطلاب يجب أن يأتوا من عائلات تعتمد على دخل ثابت ومحدود.

طريقة التقديم على منحة الطلاب في العراق 2024

للتقديم على منحة الطلاب في العراق 2024 لأبناء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، يرجى اتباع الخطوات التالية: