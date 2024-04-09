بشرى ساره لجميع العراقيين.. مصرف الرافدين يطرح سلف جديدة للموظفين والمتقاعدين
مصرف الرافدين يفتح باب التقديم لسلف جديدة للموظفين والقوات المسلحة
أعلن مصرف الرافدين، إطلاق وجبة جديدة من السلف للموظفين ومنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع، بالإضافة إلى المتقاعدين حاملي البطاقة الإلكترونية، هذه الخطوة، التي تأتي في إطار مبادرات المصرف لدعم القوى العاملة في العراق، تتيح الفرصة للمستفيدين لتقديم الطلبات إلكترونيا عبر تطبيق مصرف الرافدين، مما يسهل عملية الحصول على السلف بطريقة فعالة وميسرة.
مصرف الرافدين يفتح باب التقديم لسلف جديدة للموظفين والقوات المسلحة
مصرف الرافدين يعلن عن إطلاق دفعة جديدة من السلف المالية لموظفي القطاع العام، وأفراد من وزارتي الداخلية والدفاع، بالإضافة إلى المتقاعدين الحاملين للبطاقة الإلكترونية، يمكن للمشمولين تقديم طلباتهم عبر التطبيق الإلكتروني للمصرف خلال ساعات العمل الرسمية، حيث يتم استقبال وفرز الطلبات على الفور، بعد إتمام عملية التقديم، يقوم المصرف بإيداع مبلغ السلفة في حسابات المستفيدين في نفس اليوم، مع التأكيد على ذلك من خلال إرسال رسالة نصية تفيد باستكمال جميع الإجراءات وصرف السلفة إلكترونيًا.
شروط السلف الإلكترونية لموظفي الدولة والمتقاعدين من مصرف الرافدين
مصرف الرافدين يحدد معايير محددة لمنح السلف الإلكترونية لموظفي دوائر الدولة، منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، والمتقاعدين، هذه الضوابط تشمل الخدمة الزمنية، نوع الملاك، طريقة التقديم، قيمة السلفة، مدة التسديد، نسبة الفائدة، والشروط الخاصة بالمتقاعدين.
- يجب أن يكون لطالب السلفة خدمة لا تقل عن سنة للموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية مع توطين الرواتب في مصرف الرافدين.
- السلف متاحة فقط لموظفي الملاك الدائم، مع استبعاد موظفي العقود والإجراء اليوميين.
- التقديم يتم إلكترونياً عبر تطبيق مصرف الرافدين.
- مبلغ السلفة يتراوح بين 5 مليون و10 مليون دينار، يحدد بناء على راتب المستلف الشهري وبدون كفيل.
- مدة التسديد 5 سنوات (60 شهر) بأقساط متساوية شهرية.
- نسبة فائدة السلفة 8%، تحسب بالقسط المتناقص مع بدء الاستقطاع من راتب الشهر التالي لتاريخ المنح.
- القسط والفائدة لا يجب أن يتجاوزا نسبة معينة من الراتب الكلي.
- المتقاعدين الأصليين فقط مشمولون، شريطة ألا يتجاوز عمرهم 73 عام ولم يتجاوزوا العمر التأميني المحدد.
- ورثة ومستفيدي الراتب التقاعدي غير مشمولين بالتقديم على السلفة.