بشرى ساره لجميع العراقيين.. مصرف الرافدين يطرح سلف جديدة للموظفين والمتقاعدين

أعلن مصرف الرافدين، إطلاق وجبة جديدة من السلف للموظفين ومنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع، بالإضافة إلى المتقاعدين حاملي البطاقة الإلكترونية، هذه الخطوة، التي تأتي في إطار مبادرات المصرف لدعم القوى العاملة في العراق، تتيح الفرصة للمستفيدين لتقديم الطلبات إلكترونيا عبر تطبيق مصرف الرافدين، مما يسهل عملية الحصول على السلف بطريقة فعالة وميسرة.

مصرف الرافدين يفتح باب التقديم لسلف جديدة للموظفين والقوات المسلحة

مصرف الرافدين يعلن عن إطلاق دفعة جديدة من السلف المالية لموظفي القطاع العام، وأفراد من وزارتي الداخلية والدفاع، بالإضافة إلى المتقاعدين الحاملين للبطاقة الإلكترونية، يمكن للمشمولين تقديم طلباتهم عبر التطبيق الإلكتروني للمصرف خلال ساعات العمل الرسمية، حيث يتم استقبال وفرز الطلبات على الفور، بعد إتمام عملية التقديم، يقوم المصرف بإيداع مبلغ السلفة في حسابات المستفيدين في نفس اليوم، مع التأكيد على ذلك من خلال إرسال رسالة نصية تفيد باستكمال جميع الإجراءات وصرف السلفة إلكترونيًا.

شروط السلف الإلكترونية لموظفي الدولة والمتقاعدين من مصرف الرافدين

مصرف الرافدين يحدد معايير محددة لمنح السلف الإلكترونية لموظفي دوائر الدولة، منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، والمتقاعدين، هذه الضوابط تشمل الخدمة الزمنية، نوع الملاك، طريقة التقديم، قيمة السلفة، مدة التسديد، نسبة الفائدة، والشروط الخاصة بالمتقاعدين.