“هام جدا”… مواعيد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص والحكومي والبنوك في مصر

عيد الفطر المبارك 2024 من الأعياد الرسمية للمسلمين والتي يتم الإحتفال بها سنوياً بعد نهاية شهر رمضان، والتي ينتظرها المسلون خلال ذلك الأسبوع بعد الإحتفال بنهاية الشهر الكريم ولذلك ينتظر موظفي القطاع الخاص والحكومي خبر موعد إجازة العيد خلال اليوم في مصر بالشركات والقطاعات والبنوك وذلك ما سنعمل على توضيح تفصيلا عبر مقالنا.

موعد إجازة عيد الفطر 2024 في البنوك

لقد أعلن البنك المركزي المصري أن عطلة عيد الفطر المبارك 2024 للموظفين ستبدأ من يوم الثلاثاء والذي يوافق يوم 9 أبريل وسوف تستمر لمدة ستة أيام حيث ستنتهي في يوم الأحد الموافق ليوم 14 أبريل، حيث سيتم المعاودة للعمل في اليوم التالي مباشرة بيوم الأثنين الموافق 15 أبريل.

موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

لقد قامت وزارة القوى العاملة وكافة الوزارات المعنية بالإعلان عن موعد إجازة العاملين والموظفين في القطاع الخاص حيث تبدأ الإجازة من يوم الثلاثاء الموافق ليوم 8 أبريل 2024 وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2024، ومن الجدير بالذكر تأكيد الوزارة على أن الإجازة مدفوعة الأجر ولن يتم خصم قيمتها من رواتب الموظفين.

إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الحكومي

تنطبق إجازة القطاع الحكومي بعيد الفطر لإجازات قطاع البنوك والقطاع الخاص، حيث ستبدأ الإجازة من يوم الثلاثاء حتى يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2024 وبذلك يحصل الموظفين على 6 أيام إجازة مدفوعة الأجر، وذلك ينطبق على جميع العاملين بالمؤسسات والشركات والقطاعات الحكومية داخل الجمهورية.

إجازات شهر أبريل 2024

هناك إجازتين سيتم الإحتفال بهم والحصول على إجازتهم بشهر أبريل 2024، وهم: