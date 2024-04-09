أول أيام عيد الفطر 2024 الكويت وأماكن ومواقيت الصلاة

ساعات قليلة ويُطل علينا عيد الفطر المبارك حاملًا معه مشاعر الفرح والبهجة، ملئ بأجواء إيمانية تدخل على قلوبنا السكينة والهدوء، أعلنت دولة الكويت بأن يوم الأربعاء الموافق ١٠ من شهر أبريل 2024 ه أول أيام عيد الفطر المبارك، لذلك بدأت الشوارع في المدن تتجهز وتستعد لاستقبال أيام مباركة أيام سعيدة ونجد في دولة الكويت، استعداداتٍ مختلفة بدءًا من تحديد موعد صلاة العيد وتجهيز مصليات العيد، إلى وقت صلاة العيد حيث تبادل التهاني والزيارات بين العائلات والأصدقاء، وسوف نوضح لكم موعد صلاة العيد في الكويت وأماكن الصلاة.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الكويت

يعتبر عيد الفطر المبارك مناسبة عظيمة للجميع، حيث يجتمع المسلمون في صلاة العيد، ويتبادلون التهاني والزيارات، ويتحل ويُشاركون في مختلف الفعاليات، مما يُضفي على هذه الأيام أجواءً من البهجة والسعادة.

يقوم المسلمون بأداء صلاة عيد الفطر في الكويت، في الساعات المبكرة لأول أيام العيد، تحديداً بعد شروق قرص الشمس عند ارتفاعها بمقدار رمح، أو ما بين 15-20 دقيقة بعد ظهور الخيط الأول من ضوء الشمس، وعلى ذلك تكون صلاة العيد ما بين الساعة الخامسة والنصف حتى الساعة السادسة صباحاً، تبعاً للحسابات الفلكية، ومن المساجد التي عادة ما تعلنها وزارة الأوقاف، أماكن لصلاة العيد هي مسجد صباح السالم، مسجد مبارك الكبير، مسجد الفحيحيل، مسجد الأحمدي.

موعد عيد الفطر في الكويت 2024

توقعات فلكية:

تشير التوقعات الفلكية إلى أنّ أول أيام عيد الفطر المبارك في الكويت سيصادف يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024 ميلاديًا.

ولكن تبقى هذه التوقعات مُؤقتةً، حيث يتمّ التأكد من موعد العيد من خلال استطلاع هلال شهر شوال بعد غروب شمس يوم الاثنين 8 أبريل 2024 ميلاديًا، الموافق 29 رمضان 1445 هجريًا.

تأكيد الموعد:

في حال تعذر رؤية الهلال، سيكون يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 ميلاديًا مُتممًا لشهر رمضان، ويوم الأربعاء 10 أبريل أول أيام العيد في الكويت.

موعد صلاة العيد في الكويت 2024 – 1445

التوقيت:

من المُتوقع أن يكون موعد صلاة عيد الفطر في الكويت يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 ميلاديًا في تمام الساعة 5:42 صباحًا.

الوقت الشرعي:

يبدأ الوقت الشرعي لصلاة العيد بعد شروق الشمس وارتفاعها بمقدار رمح في السماء، وهو ما يُقدّره العلماء بزوال حمرة الشمس، أي ما يعادل 15 دقيقة من الزمن.

شروق الشمس:

وبما أنّ موعد شروق الشمس في الكويت يوم الأربعاء سيكون 5:27 صباحًا، فإنّ موعد صلاة عيد الفطر سيُصبح 5:42 صباحًا.

مصليات عيد الفطر في الكويت 2024

لم يتمّ الإعلان حتى الآن عن قائمة مصليات عيد الفطر في دولة الكويت، ولكن من المُتوقع أن تكون مشابهةً للعام الفائت، ونذكر بعضًا منها: