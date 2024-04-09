“PDF”.. أسماء المرشحين للتعيين بصفة عقد لعام 2024 بتربية الكرخ الثانية

أصدرت المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ الثانية، قائمة بأسماء المرشحين للتعيين بصفة عقد في مجالات التدريس المختلفة، شملت مدرسين، معلمين، ومعلمين جامعيين للعام الدراسي 2024، هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الكوادر التدريسية وضمان تقديم أفضل مستويات التعليم، حيث يتم توجيه الراغبين في التقديم أو الاطلاع على القائمة من خلال الرابط الذي سوف نذكره أسفل المقال.

أسماء المرشحين للتعيين بصفة عقد لعام 2024

تدعو المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ الثانية المرشحين للتعيين بصفة عقد لمناصب تدريسية (مدرس، معلم، معلم جامعي) للعام 2024، للحضور إلى قسم شؤون المناهج والتقنيات التربوية لتدقيق البيانات، ولكن يجب إحضار المستمسكات الآتية:

البطاقة الوطنية الموحدة أو هوية الأحوال المدنية.

وثيقة تخرج حديثة معنونة إلى المديرية تضمن التحصيل الدراسي والمعدل.

بطاقة السكن المستخدمة عند التقديم.

تأييد استشهاد لذوي الشهداء، ولذوي الاحتياجات الخاصة والأقليات.

مستندات تثبت انتماء المرشح لذوي التربويين.

ملاحظات هامة

المراجعة ستكون وفق جدول ينشر لاحقا على صفحة المديرية.

أسماء المرشحين غير نهائية وقابلة للتغيير بعد التدقيق والاعتراضات.

البحث عن الأسماء يجب أن يكون وفق الاختصاص في القواطع المختلفة.

باب الاعتراض يفتح بعد تدقيق جميع الأوراق.

شروط القبول لـ150 ألف عقد للخريجين

تم الإعلان عن معايير وشروط التقديم لعدد 150 ألف فرصة عمل بصفة عقد للخريجين، موضحة كيفية توزيع النقاط لكل معيار من معايير التقييم:

يمنح المتقدمون نقاط بناء على معدل التخرج، بدءا من 25 نقطة للتقدير “امتياز” وحتى 5 نقاط للتقدير “مقبول”.

تعطى الأولوية للمتزوجين الذين لا يعمل أزواجهم ولديهم أطفال بـ10 نقاط، بينما يحصل المتزوجون بدون أطفال على 5 نقاط، والأعزب ينال 2 نقطتين.

يكافأ التخرج الأقدم بنقطة واحدة لكل سنة، بحد أقصى 5 نقاط.

تخصص نسب مئوية للقبول تشمل ذوي الشهداء بـ15%، ضحايا الإرهاب والعمليات الحربية بـ10%، ذوي الاحتياجات الخاصة بـ5%، والأقليات بـ2%.

رابط إعلان أسماء المرشحين للتعيين بالتدريس في تربية الكرخ الثانية 2024

تدعى المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ الثانية عن إعلان قائمة أسماء المرشحين للتعيين بصفة عقود في مجالات التدريس المتنوعة بملف بي دي إف، ويمكن أيضا الراغبون في التقديم أو الاطلاع على القائمة الكاملة للمرشحين إلى زيارة الرابط الإلكتروني للمديرية، حيث يمكن العثور على تفاصيل العملية وإجراءات التوظيف اللازمة.