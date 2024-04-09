مسلسل حق عرب الحلقة 30 والأخيرة أحمد العوضي هيقل رياض الخولي ولا لاء.. اعرف مواعيد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل حق عرب الحلقة 30 والأخيرة ينتظرونها الملايين من المتابعين على أحر من الجمر، بعد اعترافات صباح في الحلقة السابعة 29 لعبد ربه أن عرب السويركي ابنه من صلبه، وهذا ما يجعل الجمهور المتابع يعيش حالة من اللهفة والشوق لمعرفة نهاية المسلسل وهل نهاية عبدربه مثل ما توقع،

حقق مسلسل حق عرب نجاح كبير يفوق كل التوقعات ويتابعه الملايين وأعرب الجمهور عن إعجابهم الشديد بدور أحمد العوضي في المسلسل وأنه قدم عمل أكثر من رائع يستحق أن يكون ضمن أفضل المسلسلات في الموسم الرمضاني 2024، ولذلك أصبح اسم مسلسل حق عرب الحلقة الأخيرة يتصدر محركات البحث الأولى وتريند جول منذ عدة أيام متتالية، واليوم سوف نستعرض لحضراتكم أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 30 والأخيرة.

مسلسل حق عرب الحلقة 30 والأخيرة

أحداث شيقة وقوية شهدتها حلقة الأمس من مسلسل حق عرب للنجم أحمد العوضي ورياض الخولي ووفاء عامر ودينا فؤاد وكارولين عزمي، حيث قامت صباح بالاعتراف أمام الجميع وأمام زوجها بأن عرب ليس عرب السويركي وأنه عرب عبد ربه وأنه أبنه ومن صلبة لكن لم يصدق عرب ولا عبدربة ما تقوله صباح ويعتقدون أنها تقول ذلك من أجل فض الإشتباك وكي لا يقتل عرب أبيه،

وعندما سأل عبدربه صباح أكثر من مرة هل هي الحقيقة أخبرته صباح واقسمت له أن عرب أبنك وأنها قامت بتبديلة للحفاظ عليه وخوفاً أن يقتل وهو صغير خوفاً من الحلم الذي فسره له الشيخ أن يأتيك ولد ويقتلك يوم من الأيام، فهل حلم عبدربه يتحقق ويقتله عرب أما أن يغفر عرب ويسامح أبيه على ما فعله به ويبدأ معه صفحة جديدة ويتزوج من أنغام.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب أحمد العوضي

يتم عرض مسلسل حق عرب في رمضان 2024 عبر شاشة قناة أون وقناة أون أي دراما منذ بداية الشهر واليوم يتم عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل على القنوات الناقلة في المواعيد التالية:

يعرض حق عرب في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل عبر شاشة قناة ON والإعادة الساعة 5.15 صباحاً والإعادة الثانية في تمام الساعة 11.15 صباحاً.

و يذاع مسلسل حق عرب على شاشة ON Drama الساعة 9 مساءً والإعادة الساعة 12 مساءً والساعة 3 مساءً

كما يتم نقل مسلسل حق عرب على منصة Watch it في الساعة 12 بعد منتصف الليل.