يافرحة العيد هلي علينا.. تردد قناة كنوز الجديد 2024 تكبيرات عيد الفطر بأجمل الأصوات مجاناً

بحث مرتفع لن يتوقف للحظة واحدة عن تردد قناة كنوز الجديد 2024 التي تعد من أهم القنوات الفضائية التي تنقل المحتوى الديني، وخلال هذه الفترة تعمل القناة على نقل تكبيرات عيد الفطر المبارك على مدار اليوم بدون أي توقف بناءاً على رغبة الجمهور المتابع، كنوز هي قناة مجانية وغير مشفرة تعمل بكامل طاقتها على مدار 24 ساعة بدون توقف،

وتستخدم القناة إمكانيات عالية لمنع حدوث التشويش والتقطيع، تقدم القناة محتوى ديني بين ترتيل الآيات وعرض البرامج الدينية التي تتحدث عن السيرة النبوي وعن المفاهيم والمعتقدات الخاطئة وتفسير القرآن الكريم، وخلال هذه الفترة تشارك القناة في نشر السعادة عند عرضها تكبيرات عيد الفطر المبارك ومتابعة القناة والإستفادة منها تجدون تردد قناة كنوز الجديد 2024

تردد قناة كنوز الجديد 2024

التردد: 12034.

القمر الصناعي:النايل سات.

معدل التصحيح 5/6

معدل الترميز 27500

الاستقطاب أفقي.

قناة كنوز تكبيرات عيد الفطر مباشر

تعمل قناة كنوز خلال هذه الفترة على نقل تكبيرات العيد بث حي مباشر من أجل إحياء سنة المصطفى سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام لكي يقوم المسلمين بتشغيلها في المنزل والاستماع إليها، تكبيرات العيد فيها الكثير من الذكر وحمد الله كثيراً على فضله ونعمه الكثيرة أنه فضلنا عن سائر الأديان، وتشغيلها وسماعها في راحة للقلوب والنفوس وفيها بركة وسعادة كبيرة وتأتي صيغة تكبيرات العيد على النحو التالي:.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.

الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا لا إله إلا الله.

وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده،

لا إله إلا الله، ولا نعبدإلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون.

اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد،

وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد،

وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرً.