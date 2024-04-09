خبر هام.. وزارة التربية توسع نظام الإعفاء ليشمل طلبة الانتساب

في خطوة تهدف إلى توسيع الدعم التعليمي، أعلنت وزارة التربية العراقية، يوم الاثنين، عن شمول طلبة الانتساب في نظام الاعفاء العام والفردي للسنة الدراسية 2023-2024، هذا القرار، الذي يأتي كجزء من مساعي الوزارة لتعزيز الفرص التعليمية والتخفيف من الأعباء المالية على الطلاب، يمثل تحول مهم في سياسات التعليم، مما يفتح المجال أمام مزيد من الطلبة للاستفادة من التسهيلات التعليمية.

شروط الإعفاء الدراسي لطلبة المرحلة الثانوية في العراق لعام 2023-2024

لجنة التربية في البرلمان العراقي أعلنت مؤخرا عن المعايير الخاصة بالإعفاء من الامتحانات للطلبة في المراحل الثانوية المتوسطة والإعدادية للسنة الدراسية 2023-2024، نجوى كاكائي، عضو اللجنة، أوضحت أن هذه المعايير تطبق على نوعي الإعفاء، العام والفردي، حيث يشترط للإعفاء الفردي.

أن لا يقل المعدل السنوي للطالب عن 90%، هذا يعني أن الطلاب الذين يحققون هذا المعدل يمكنهم الحصول على إعفاء من أداء الامتحان في المواد التي تم إعفاؤهم فيها، هذه الخطوة من قبل وزارة التربية تهدف إلى تحفيز الطلبة على الجد والاجتهاد طوال العام الدراسي.

توضح نجوى كاكائي، عضو لجنة التربية النيابية، تفاصيل إضافية حول معايير الإعفاء الدراسي لطلبة المرحلة الثانوية، للإعفاء العام، يجب أن يتخطى معدل الطالب السنوي 85% في جميع المواد، مع ضمان عدم انخفاض أي درجة عن 75%، هذا المعيار يضمن عدالة الإعفاء بناء على الجد والمثابرة الدراسية.

حساب المعدل العام للإعفاء

لحساب المعدل العام للإعفاء، تجمع درجات الفصل الأول مع معدلي نصف السنة والفصل الثاني وتقسم على ثلاثة، لتحديد ما إذا كان الطالب مؤهلا للإعفاء من الامتحانات النهائية في مادة محددة أو في كافة المواد، هذه الآلية تضمن تقييم دقيق وعادل لأداء الطالب طوال العام الدراسي.