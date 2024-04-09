تراجع سعر الدواجن اليوم في تعاملات الأسواق وبورصة الدواجن أسعار الدواجن والبيض اليوم 9-4-2024

يشهد سعر الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 2042/9/4 تراجعا خلال التعاملات بالأسواق وبورصة الدواجن وفقاً بورصة الدواجن الرئيسية، من الجدير بالذكر أن أسعار الدواجن والبيض بأنواعه المختلفة شهدت موجة من تقلبات الأسعار خلال الشهور القليلة الماضية قبل أن تشهد انخفاضا بداية من الأسبوع الماضي تنفيذاً لتوصيات رئيس الوزراء بانخفاض أسعارها، حيث سجلت اسعار الفراخ البيضاء انخفاضاً بقيمة ٥ جنيهات لكل كيلو.

سعر الدواجن اليوم

وسوف نذكر سعر الدواجن اليوم وكذلك البط والفراخ البلدي وذلك يكون كما يلي:

سجلت اسعار الفراخ البيضاء تراجعا لتسجل《90:88》جنيها، ليتم بيعها في الأسواق بحوالي 98:93 جنيهاً.

بينما سجلت أسعار الدواجن الحمراء والساسو 89:87 جنيها لكل كيلو جرام طبقاً لأسعار البورصة لتباع في السوق بما يتراوح بين 《96:91》جنيها لكل كيلو واحد

في حين حدث ثبات في أسعار البط بعد الارتفاع الذي سجله الأسبوع الماضي

بينما سجل سعر الكيلو من الفراخ البيضاء الأمهات نحو 75 جنيهاً ليباع في الأسواق بسعر 83 جنيهاً.

وسجل سعر الكيلو من الفراخ البلدي 75 جنيهاً لتصل الي المستهلكين في الأسواق بحوالي 85 جنيهاً.

اسعار البانيه والبيض خلال تعاملات اليوم

بعض ذكر سعر الدواجن اليوم بمختلف أنواعها سوف نقوم بتوضيح سعر البيض والبانيه وهو يكون كما يلي:

سجل سعر الكيلو من البانيه اليوم بين 230:210 باختلاف السعر من سوق الى آخر.

انخفضت أسعار البيض الأبيض والأحمر أمام منتجي الدواجن مع ثبات في سعر كرتونة البيض الاحمر البلدي لتبقي عند 160 جنيهاً

وصل سعر كرتونة البيض الأحمر حوالي 158 لتصل إلى المستهلك بحوالي 160 جنيهاً٠

بينما سجل السعر للكرتونة من البيض الأبيض 157 جنيهاً لتصل إلى المستهلك بحوالي 165 جنيهاً

وسجل سعر الكرتونة من البيض البلدي جملة 153 جنيهات ويتم بيعها إلى المستهلك بحوالي 160جنيهاً

اسعار البط في السوق اليوم

كما تكون أسعار البط اليوم في الأسواق كما يأتي: