ارتفاع سعر الدولار في العراق اليوم يشهد تغيرات عبر المحافظات ويسجل تحركات جديدة

في ظاهرة اقتصادية لافتة، شهد سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي ارتفاع ملحوظ في التعاملات اليومية بالصيرفات والبورصات في بغداد وعدد من المحافظات الأخرى، الثلاثاء 9 نيسان 2024، حيث بلغ سعر البيع للدولار في مكاتب الصيرفة بالعاصمة 149,000 دينار لكل مائة دولار، مما يشير إلى تحولات في السوق المالي قد تؤثر على مختلف القطاعات الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

ارتفاع سعر الدولار في العراق يشهد تغيرات طفيفة عبر المحافظات

في تطورات السوق المالية العراقية، سجلت أسعار صرف الدولار ارتفاع طفيف في بغداد وعدة محافظات يوم الثلاثاء، 9 نيسان 2024، في العاصمة بغداد، وصل سعر البيع إلى 149,000 دينار لكل 100 دولار، بينما كان سعر الشراء 147,000 دينار، ما يعكس الحركة المستمرة في السوق المالي والصرف، المحافظات الأخرى شهدت أيضا تغيرات مشابهة، مع تسجيل أرقام متقاربة في الأسعار بين المدن الرئيسية.

بغداد: سعر البيع 149,000 دينار، سعر الشراء 147,000 دينار لكل 100 دولار.

أربيل: السعر المعروض 148,050 دينار.

البصرة والنجف: شهدتا سعر معروض متطابق عند 148,150 دينار.

الموصل وكركوك والسليمانية: سجلت أسعار صرف متماثلة بقيمة 148,100 دينار.

سعر البيع لكل 100 دولار (دينار)

مدينة سعر البيع لكل 100 دولار (دينار) بغداد 149,000 أربيل 148,050 البصرة والنجف 148,150 الموصل وكركوك والسليمانية 148,100

هذه الأرقام تشير إلى استقرار نسبي في سوق الصرف، مع تحركات طفيفة قد تؤثر على الاقتصاد العام والمواطنين، حيث يظل الوضع الاقتصادي محط اهتمام المحللين والخبراء، في ظل التغيرات المالية العالمية والمحلية.