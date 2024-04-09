مفاجأة للجميع… سعر الذهب اليوم من خلال التعاملات الصباحية 

شهد سعر الذهب بنهاية تعاملات أمس يوم الاثنين 8/4/2024 انخفاضاً كبيراً، واستقرت أسعار المعدن الأصفر بجميع الاعيرة قبل بدء تعاملات اليوم الثلاثاء وذلك بعد حدوث تراجع كبير في الأسعار يوم أمس، وتراجع سعر الذهب بنحو ما يقارب من 160 جنيهاً تقريباً، ليسجل جرام الذهب عيار 21 انخفاضاً بنحو 20 جنيها وفقاً للشعبة الخاصة بالمجوهرات والذهب، وفي هذا المقال سوف نوضح أسعار الذهب اليوم في خلال التعاملات الصباحية وكذلك أسعار مصنعية الذهب.

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 9/4

وسوف نقوم بتوضيح سعر الذهب اليوم في تعاملات يوم الثلاثاء في الصباح لكل من عيار 18، 21، 24 وكذلك سعر الجنيه الذهب وهي تكون كما يلي:

سعر الذهب عيار ١٨؛ سجل سعر الذهب من هذا العيار 2738 جنيها.

سعر الذهب عيار ٢١؛ سجل سعر عيار الذهب من عيار ٢١ نحو 3195 جنيهاً.

سعر الذهب عيار ٢٤؛ سجل سعر الذهب اليوم من عيار ٢٤ حوالي 3650 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم؛ سجل سعر الجنيه الذهب (حوالي ٨ جرام من الذهب ) اليوم نحو 25560.

سعر الاوقية الذهبية؛ سجل سعر اوقية الذهب اليوم 2336 دولاراً

اسعار مصنعية الذهب اليوم

يهتم المشترون بالأخص عند شرائهم للمشغولات الذهبية من هدايا وشبكة …الخ من عياري 18 و 21 بسعر مصنعية الذهب وهي تكون كما يلي: