” يا ليلة العيد آنستينا” أول أيام عيد الفطر 2024 الإمارات وأماكن صلاة العيد

أعلنت هيئة الاهلة والبحوث الفقهية في الإمارات أن الغد الثلاثاء هو المكمل لشهر رمضان وأن يوم الأرعاء الموافق العاشر من أبريل 2024 هو أول أيام عيد الفطر المبارك في الإمارات، ومن هنا بدأ الكثير من المسلمين في دولة الإمارات يتساءلون عن موعد صلاة العيد وأماكن صلاة العيد في الامارات، وقد انتشرت الفرحة والسعادة على جميع المواطنين الإماراتيين وبدأت تجهيزات وتحضيرات العيد حيث تتجلى مظاهر الاحتفال الجميلة في الشوارع والبيوت، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على موعد صلاة العيد في الإمارات وأماكن الصلاة ليأدوها المسلمون سنة عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.

أول أيام عيد الفطر المبارك في الإمارات 2024

يعد عيد الفطر من أهم أعياد المسلمين في كل مكان فهو العيد الذي ينتظره المسلمين بكل سعادة وشغف، ليزيل تعب الصيام، ولنشر الفرح والسعادة على قلوب المسلمين، وقد أعلنت هيئة الاهلة والبحوث الفقهية في الإمارات أن يوم الأربعاء الموافق ١٠ من شهر أبريل ٢٠٢٤ هو أول أيام عيد الفطر المبارك اعاده علينا وعلى المسلمين في كل مكان بالأمن والأمان والاستقرار، وأكدت بوقت صلاة العيد حيث تبدأ صلاة العيد في تمام الساعة 6:05 صباحاً ويمكن للمواطنين أداء صلاة العيد في أي من مساجد الإمارة، أو في ساحات الإمارات.

موعد صلاة العيد في دبي والشارقة وأماكن الصلاة

وأعلنت الجهات الدينية عن موعد صلاة العيد في دبي، في تمام الساعة 6:10 صباحاً أي قبل أبوظبي بدقيقتين فقط، وبشكل عام لا تتجاوز الفروقات بين إمارات الدولة أكثر من 6 دقائق.

بينما يكون وقت صلاة عيد الفطر ٢٠٢٤ في إمارة الشارقة في تمام الساعة 6:07 صباحاً، أي قبل صلاة العيد بدبي بفرق ٣ دقائق فقط، وسوف تكون صلاة العيد في مساجد الامارات وأيضا في ساحات كل مدينة، حيث يحتفل المسلمون بتوزيع التمور على المصلين والهدايا والبلالين احتفالا بعيد الفطر المبارك.