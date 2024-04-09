رسميًا .. توقيت وأماكن صلاة عيد الفطر المبارك 2024 في المملكة العربية السعودية

كافة البلاد العربية والإسلامية يستقبلون أول أيام عيد الفطر المبارك بعد ساعات حيث أعلنت دائرة الأهلة في المحكمة العليا في السعودية عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم، وقررت أن غدا الثلاثاء هو المكمل لشهر رمضان المبارك لعام 1445هـ، والأربعاء أول أيام عيد الفطر 2024 السعودية، فاحتاج المسلمون في المملكة العربية السعودية إلى معرفة وقت صلاة العيد وأماكن صلاة العيد 2024, ومن خلال هذا السياق سنعرض لكم موعد صلاة العيد وأماكن الصلاة في السعودية.

توقيت صلاة عيد الفطر المبارك 2024 في السعودية

تزامناً مع اقتراب موعد العيد وانتهاء آخر أيام من شهر رمضان المبارك فقد بدأ الجميع في الاستعداد لاستقبال هذه الأيام السعيدة والاحتفال بها بأفضل شكل، حيثُ يتجدد البهجة والسعادة في بداية يوم العيد ويقوم جميع المسلمين بأداء صلاة العيد ببهجة وسعادة، ويرغب الكثير من المقيمين في المملكة معرفة الموعد الصحيح والمحدد لأداء الصلاة الخاصة بعيد الفطر في مدن المملكة مثل مدينة الرياض والمدينة المنورة وجدة ومكة، وأيضاً معرفة أماكن صلاة العيد في هذه المدن.

لذلك فقد أعلنت الوزارة السعودية لشؤون الإسلام عن الموعد الخاص بصلاة العيد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية لأداء الصلاة، ويكون ذلك ذلك عقب شروق الشمس بمدة 15 دقيقة، حيثُ تكون الساعة في هذا التوقيت حوالي الخامسة وستة وثلاثين دقيقة صباح يوم عيد الفطر، كما أكدت الوزارة أن موعد صلاة العيد تختلف من محافظة لأخرى حسب توقيت اشراق الشمس في كل مدينة بالمملكة، وأكدت الوزارة أن موعد صلاة العيد تكون بعد شروق الشمس بخمسة عشر دقائق.

أماكن صلاة عيد الفطر 2024 في السعودية

أعلن الحساب الرسمي على منصة إكس لوزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية أنه قد تم الإعلان عن وقت الصلاة في مدينة مكة المكرمة، بالإضافة إلى الإعلان عن الأماكن المخصصة لصلاة عيد الفطر، وقد أعلنت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظات المملكة أنه قد تم تخصيص مصلى العيد في المصلى التابعة للمساجد الكبيرة في كل محافظة وتهيئة مساجد المحافظات لاستقبال المصلين لأداء شعائر الله أداء سنة صلاة عيد الفطر المبارك.

كما اهتمت هيئة الدعوة والإرشاد في المملكة بتهيئة وتجهيز 2036 مصلى وجامعًا لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام وتحديد وقت إقامة صلاة العيد وذلك بعد الإشراق بربع ساعة عند تمام الساعة (11 : 06) صباحًا، وذلك حرصاً منها على المصلين في حالة تغير المناخ وهطول الأمطار فسيتم الاكتفاء بالجوامع بديلاً عن المصليات المكشوفة.