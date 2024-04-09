استعد الآن.. التعليم يعلن عن المواعيد الرسمية وكيفية التسجيل في امتحان التوجيهي 2024 بالأردن

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن آلية التسجيل في امتحان التوجيهي 2024 بالأردن، حيث يمكن أن يتم تحسين مستوى الطلاب في الثانوية العامة في جميع أماكن الأردن، وذلك يكون إلكترونيا بواسطة الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة ومن ثم إتباع خطوات سهلة وبسيطة، وهذا ما سوف نتعرف عليه فيما يلي.

التسجيل في امتحان التوجيهي 2024 بالأردن

أعلت الوزارة عن فتح باب التقديم على امتحان في التوجيهي 2024 لكل الطلاب والطالبات الأردنيين الذين يرغبوا في تعديل المستوى الدراسي الخاص بهم في الثانوية العامة، ولأن هذه المرحلة تعتبر مرحلة فاصلة في اختيار الكلية التي يرغب بها، وذلك يكون بواسطة إتباع الخطوات التالية:

أولا يتم الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم في الاردن.

بعد ذلك سوف يتم ظهور لائحة، فيتم اختيار خانة الاختبارات.

ويتم الضغط على خانة الامتحان التوجيهي.

ثم يتم كتابة جميع المعلومات المطلوبة مثل رقم المقعد في الخانة المحددة لها والرقم الوطني.

ويتم الآن تسجيل عنوان البريد الإلكتروني التابع لك مع رقم جوال للاتصال عليك.

وفي النهاية يتم النقر فوق أيقونة تسجيل الدخول حتى يتم إكتمال عملية التسجيل بشكل نهائي.

متى امتحانات التوجيهي 2024؟

يتساءل الكثير من الطلاب والطالبات حول موعد امتحانات التوجيهي بالأردن حتى يستعدون للاختبارات، ولذلك أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية المواعيد النهائية، والتي جاءت كما يلي: