Eid Mubarak “بتوقيت السعودية” موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024-1445 تعرف علي توقيت صلاة العيد بجميع مدن المملكة

موعد صلاة العيد في المملكة العربية السعودية 2024-1445، تعتبر صلاة العيد من الطقوس الدينية المهمة، التي ينتظرها المسلمون في كافة أنحاء العالم، خصوصا في الدول الإسلامية كالمملكة العربية السعودية، عيد الفطر المبارك يأتي ليعبّر عن الفرحة والسرور بانتهاء شهر رمضان الكريم، ومع اقتراب العيد، يشعر المسلمون في المملكة العربية السعودية، بحماسة خاصة لأداء صلاة العيد والاحتفال بتلك الأيام المباركة، يعد عيد الفطر المبارك فرصة للتواصل والتآخي بين المسلمين، حيث يجتمعون لأداء هذه الصلاة المباركة.

موعد صلاة العيد في السعودية 2024-1445

مع اقتراب نهاية شهر رمضان الفضيل، تزداد حماسة المسلمين في المملكة العربية السعودية لاستقبال عيد الفطر، الاستعدادات تشمل شراء الثياب الجديدة، تحضير الحلويات التقليدية، والاستعداد لأداء صلاة العيد، التي تعتبر فريضة دينية تقام بعد شروق الشمس في أول أيام العيد، لذا، يُحث الجميع على متابعة الإعلانات الرسمية، لمعرفة توقيت الصلاة بدقة والتأكيد على الالتزام بالتوقيت المعلن، لضمان إقامة الصلاة في أجواء من الخشوع والتأمل.

توقيت صلاة العيد في المملكة 2024-1445

من أهم الأمور التي يبحث عنها المواطنون في المملكة، هو تحديد موعد صلاة العيد بدقة. تختلف توقيتات الصلاة قليلا بين المدن والمحافظات، ولكن تبدأ عادة بعد مرور نحو ساعة من شروق الشمس، لتوفير المعلومات بشكل دقيق، تعلن الجهات المختصة في المملكة، توقيت صلاة العيد قبل بداية العيد بيوم أو يومين، حتى يتسنى للجميع التحضير بشكل مناسب.

بكافة المدن وقت صلاة العيد في السعودية 2024

لمساعدة المواطنين والمقيمين بالمملكة، التعرف على توقيت صلاة العيد في مختلف المدن والمحافظات السعودية، يعلن عن مواعيد الصلاة في المدن الرئيسية مثل الرياض، المدينة المنورة، جدة، مكة، الباحة، جازان، تبوك، وحائل عبر وسائل الإعلام المحلية والمواقع الرسمية للهيئات الدينية في المملكة.

متى موعد صلاة العيد في السعودية 2024

تم تحديد مواعيد صلاة عيد الفطر لعام 2024، في المملكة العربية السعودية وفقا للتحريات التي أجرتها الجهات الرسمية، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال، أوصى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، بإقامة الصلاة في جميع المناطق بالمملكة.

تُقام صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة، وفقا لتوقيت أم القرى، وجاءت مواعيد الصلاة في بعض المدن الرئيسية كالتالي:

– الرياض: 5:50 صباحا

– جدة: 6:23 صباحا

– الدمام: 5:35 صباحا

– المدينة المنورة: 6:19 صباحا

– مكة المكرمة: 6:20 صباحا

– الطائف: 6:18 صباحا

– نجران: 6:05 صباحا

– القطيف: 5:36 صباحا

– جازان: 6:12 صباحا

– خميس مشيط: 6:11 صباحا