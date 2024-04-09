الحق اشتري احتياجاتك قبل العيد.. صرف منحة العائلات المعوزة بتونس 200 دينار والتسجيل من هُنا

أعلنت وزارة الشؤون الإجتماعية التونسية عن صرف منحة العائلات المعوزة بتونس قبل دخول عيد الفطر المبارك، لكل الفئات التي يتواجد بها شروط وضوابط المنحة، والتي أهمها أن يكون المتقدم مواطن تونسي الجنسية، ومقيم بشكل دائم داخل أراضي الجمهورية التونسية، حيث أن سوف يتم صرف الدعم المالي الشهري، إضافة إلى مقدار زيادة، وذلك سوف يكون في بداية من 5 أبريل الجاري 2024 والأيام التي تليه، هذا ما سوف نتعرف عليه في مقالنا هذا.

صرف منحة العائلات المعوزة بتونس

أعلنت الشؤون الإجتماعية عن تحديثات منحه العائلات المعوزة قبل عيد الفطر، حيث أن سوف يتم صرف الدعم المالي لكل المواطنين المقبولين في هذه المنحة بقيمة 200 دينار تونسي، وجاء الهدف من هذا الصرف هو تقديم المساعدة المالية للمواطنين المحتاجين حتى يقوموا بشراء ما يريدوا قبل دخول العيد المبارك عليهم، حيث أن الهدف من هذه المبادرة هو تقديم المساعدات المالية التي تحسن مستوى المعيشة للمستحقين.

التسجيل بمنحة العائلات المعوزة في تونس 2024

أعلنت الوزارة عن خطوات منحة العائلات المعوزة لكل من يتوفر به شروط المنحة، وذلك عن طريق إتباع ما يلي: