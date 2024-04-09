الحق اشتري احتياجاتك قبل العيد.. صرف منحة العائلات المعوزة بتونس 200 دينار والتسجيل من هُنا
أعلنت وزارة الشؤون الإجتماعية التونسية عن صرف منحة العائلات المعوزة بتونس قبل دخول عيد الفطر المبارك، لكل الفئات التي يتواجد بها شروط وضوابط المنحة، والتي أهمها أن يكون المتقدم مواطن تونسي الجنسية، ومقيم بشكل دائم داخل أراضي الجمهورية التونسية، حيث أن سوف يتم صرف الدعم المالي الشهري، إضافة إلى مقدار زيادة، وذلك سوف يكون في بداية من 5 أبريل الجاري 2024 والأيام التي تليه، هذا ما سوف نتعرف عليه في مقالنا هذا.
صرف منحة العائلات المعوزة بتونس
أعلنت الشؤون الإجتماعية عن تحديثات منحه العائلات المعوزة قبل عيد الفطر، حيث أن سوف يتم صرف الدعم المالي لكل المواطنين المقبولين في هذه المنحة بقيمة 200 دينار تونسي، وجاء الهدف من هذا الصرف هو تقديم المساعدة المالية للمواطنين المحتاجين حتى يقوموا بشراء ما يريدوا قبل دخول العيد المبارك عليهم، حيث أن الهدف من هذه المبادرة هو تقديم المساعدات المالية التي تحسن مستوى المعيشة للمستحقين.
التسجيل بمنحة العائلات المعوزة في تونس 2024
أعلنت الوزارة عن خطوات منحة العائلات المعوزة لكل من يتوفر به شروط المنحة، وذلك عن طريق إتباع ما يلي:
- أولا يتم الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي وزارة الشؤون الإجتماعية التونسية.
- الآن يجب أن يتم تسجيل الدخول عن طريق كتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها وبشكل دقيق.
- يجب أن يتم التأكد من جميع المعلومات التى تم إدخالها، قبل أن يتم اختيار قسم الخدمات.
- بعد ذلك من خلال قسم الخدمات يتم اختيار منحة 300 دينار.
- الآن يجب أن يتم كتابة كل البيانات المطلوبة بشكل صحيح وفي الخانات المخصصة لها.
- وفي آخر خطوات يتم النقر على خانة “تسجيل”.