الأمريكي بكام النهاردة ؟ سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 في البنوك والسوق السوده

شهد اليوم الثلاثاء بتاريخ 9 من شهر أبريل 2024 شئ من الاستقرار في سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك وكذلك السوق السوداء، كما يرجع هذا الاستقرار نتيجة إلى القرارات التي قام البنك المركزي باتخاذها وذلك بداية من أول الشهر الماضي من ما حدث بخصوص تحرير سعر الصرف على الجنيه المصري، مما أدي ذلك إلى تراجع كبير في سعر الدولار في السوق وأيضا زيادته في البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار اليوم

تمت الملاحظة أنه حدثت بعض التغيرات في سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء، وبدأت السوق السوداء في أن تنهار وهذا منذ أن تم تحرير السعر الخاص بالصرف على الجنيه من خلال البنك المركزي، ومن وقتها بدأت تكون المعاملات عن طريق البنوك تكون بشكل أكبر من السابق، ولذلك بدأ سعر الدولار اليوم يتراجع في السوق السوداء حتى وصل اليوم إلى حوالي 47.68 جنيها.

سعر الدولار اليوم فى مجموعة من البنوك الحكومية

جاء سعر الدولار اليوم فى البنوك الحكومية كما موضح في الجدول التالي:

البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار اليوم بالنسبة للشراء ما يقارب من 47.5226، و 47.6226 بالنسبة لسعر البيع. البنك الأهلي المصري بلغ سعر الشراء تقريبا 47.50 جنيه وهو سعر الشراء، كما يكون سعر البيع حوالي 47.60 جنيه. بنك مصر يكون سعر شراء الدولار 47:50 جنيه، كما يبلغ سعر البيع ما يقارب من حوالي 47.60 جنيه.

سعر الدولار اليوم التي توجد في البنوك الخاصة

كما وضحنا سعر الدولار اليوم فى البنوك الحكومة سوف نوضح السعر في بعض البنوك الخاصة وهي تكون كما يلي: