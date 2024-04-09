هنا الان.. موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024 في جميع الدول العربية

موعد صلاة عيد الفطر في جميع الدول العربية للعام الهجرى 1445، حيث عقب قيام جميع الدول العربية والإسلامية بالإعلان عن موعد عيد الفطر المبارك، الذي يصادف يوم الأربعاء المقبل في 10 أبريل، يتوجة الملايين من المسلمين بالبحث حول مواعيد صلاة عيد الفطر في الدول العربية، حيث تتميز صلاة عيد الفطر بالعديد من الآداب الجميلة، مثل ارتداء أحسن الثياب واستخدام العطور الطيبة، والاستعداد الجيد قبل وقت الصلاة، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم موعد صلاة عيد الفطر في جميع الدول العربية والإسلامية.

صلاة عيد الفطر في مصر و السعودية:

أعلن معهد البحوث الفلكية في المملكة العربية السعودية عن موعد صلاة الفطر في مختلف المدن السعودية. وفقًا لذلك، ستكون صلاة الفطر في الرياض في تمام الساعة 6:11 صباحًا، في جدة في الساعة 6:23 صباحًا، في الدمام في الساعة 5:35 صباحًا، في المدينة المنورة في الساعة 6:19 صباحًا، وفي مكة المكرمة في الساعة 6:20 صباحًا، بالنسبة لمصر، أعلنت دار الإفتاء المصرية عن موعد صلاة عيد الفطر في عدد من المدن المصرية. وبناءً عليه، ستكون صلاة الفطر في القاهرة في تمام الساعة 5:59 صباحًا، في الجيزة في الساعة 5:58 صباحًا، في الإسكندرية في الساعة 6:02 صباحًا، في بورسعيد في الساعة 5:53 صباحًا، وفي السويس في الساعة 5:53 صباحًا.

صلاة عيد الفطر في جميع الدول العربية:

وفيما يلي مواعيد صلاة عيد الفطر في بعض الدول العربية: