الآن هنا…موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة وجميع المحافظات المصرية

موعد صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات المصرية، للعام الهجرى 1445، حيث يتوجه الآلاف من المواطنين داخل محافظات جمهورية مصر العربية، بالبحث عبر محركات البحث لكى يتم التعرف على مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك في القاهرة وجميع المحافظات في جمهورية مصر العربية، فعندما يتعلق الأمر بصلاة العيد، فإن المواعيد تختلف قليلاً من مكان لآخر، قد يكون الفرق بضع دقائق أو أكثر ومن خلال موقع ” البديل”، نقوم بتقديم لمتابعينا الكرام مواعيد صلاة العيد المختلفة، بالإضافة إلى سنن العيد التي ينبغي على المسلمين أن يلتزموا بها.

موعد صلاة عيد الفطر في محافظات مصر:

فيما يتعلق بمواعيد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة والمحافظات المختلفة، يتم تحديدها على النحو التالي:

– في القاهرة، تقام صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 5:59 صباحًا.

– في الجيزة، يكون موعد صلاة العيد في الساعة 6:01 صباحًا.

– في الإسكندرية، تبدأ صلاة العيد في تمام الساعة 6:04 صباحًا.

– في الإسماعيلية، تُقام صلاة عيد الفطر في الساعة 5:55 صباحًا.

– في البحيرة، يكون موعد صلاة العيد في الساعة 6:02 صباحًا.

– في الدقهلية، يتم أداء صلاة العيد في الساعة 5:58 صباحًا.

– في دمياط، تُقام صلاة عيد الفطر في الساعة 5:56 صباحًا.

– في السويس، يتم أداء صلاة العيد في الساعة 5:54 صباحًا.

– في الشرقية، تبدأ صلاة العيد في الساعة 5:58 صباحًا.

– في بني سويف، تقام صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 6:06 صباحًا.

طريقةأداء صلاة العيد

صلاة عيد الفطر ركعتين فقط، الركعة الأولى يتم التكبير بستة تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، اما الركعة الثانية، تبدأ بخمس تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، ويجب رفع اليدين في كل تكبيرة. ويُستحب أن يقرأ الإمام في السورة الأولى بعد فاتحة الكتاب في الركعة الأولى سورة الأعلى، وفي الركعة الثانية سورة الغاشية بعد سورة الفاتحة.