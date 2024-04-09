كيف تشترك في مسابقة الحلم 2024 mbc وتكسب مليون دولار

تتميز مسابقة الحلم 2024 بأنها ليست مجرد مسابقة عادية، بل هي فرصة استثنائية تنقل المشاركين إلى عالم مليء بالإمكانيات والتحديات والتجارب الفريدة. فمن خلال هذه المسابقة، يتم تمكين المتسابقين وتوفير الدعم اللازم لهم لتحقيق أحلامهم، سواء كانت في مجال الرياضة، الفن، العلوم، ريادة الأعمال، أو أي مجال آخر يشد اهتمامهم ويشكل طموحهم الكبير وما يجعل مسابقة الحلم 2024 أكثر إثارة وجاذبية هو المكافأة الضخمة التي يمكن للفائز النهائي الاستفادة منها. فالفائز الواحد لن يحصل فقط على الشهرة والاعتراف العام، بل سيحصل أيضاً على جائزة مالية تصل إلى مليون دولار أمريكي

جوائز مسابقة الحلم

100,000 دولار شهرياً: كل شهر، يتم السحب على جائزة قدرها 100,000 دولار أمريكي، ويمكن للجميع المشاركة ببساطة عن طريق رسالة نصية واحدة!

مليونير مرتين في السنة: تزداد الإثارة مع السحب مرتين سنوياً على الجائزة الكبرى التي تبلغ مليون دولار أمريكي، مما يفتح الباب أمام حياة جديدة مليئة بالرفاهية وتحقيق الأحلام.

5000 دولار أسبوعياً: جائزة التطبيق الأسبوعية الحصرية تمنح فرصة الفوز بـ 5000 دولار أمريكي لمن يشترون الجواهر والعملات المعدنية عبر تطبيق الحلم.

10,000 ريال سعودي يومياً: جائزة “سؤال اليوم” اليومية تمنح فرصة الفوز بـ 10,000 ريال سعودي، مما يضيف المزيد من التشويق والإثارة للمسابقة.

كيف تشترك في مسابقة الحلم 2024 mbc

المشاركة سهلة وميسرة، ويمكنك الاختيار من بين ثلاث طرق: