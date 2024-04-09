سعر طن الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024

سعر طن الأرز الشعير اليوم الثلاثاء الموافق التاسع من أبريل 2024، يشهد سوق الأرز الشعير استقرارًا بعد الانخفاض الأخير الذي شهده سعر الطن في الأسواق المحلي، هذه المعلومات تأتي من مصادر رسمية للغرفة التجارية، وسنقدم لكم فيما يلي سعر طن الأرز الشعير اليوم السابق، ترقبوا السطور القليلة القادمة لمعرفة التفاصيل.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

في هذا اليوم الثلاثاء الموافق التاسع من أبريل 2024، نلاحظ استقرار ملحوظ في سعر طن الأرز الشعير، وفقًا لتقارير الغرفة التجارية.

فإن سعر طن الأرز عريض الحبة يتراوح حوالي 18,900 جنيه.

بينما سجل سعر الأرز الشعير رفيع الحبة حوالي 18,100 جنيه للطن.

تتحدث التقارير أيضًا عن حملات مكثفة على الأسواق المصرية بهدف تنظيم الأسعار وضمان التزام التجار بالتسعيرات الرسمية المعلنة من الجهات المختصة.

تراجع سعر الأرز في مصر 2024

لم تقتصر جهود الحكومة المصرية على متابعة وضمان التسعيرات الرسمية للأرز فقط، بل امتدت أيضًا لتشمل أسعار جميع المنتجات الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطن المصري بشكل كبير، خاصة خلال شهر رمضان المبارك لعام 2024. وقد أشار الدكتور محمد البنا إلى أن سعر الأرز الشعير قد شهد انخفاضًا ملحوظًا نتيجة توافر كمية كبيرة منه في الأسواق.

سعر الأرز الشعير اليوم 2024

تأثر سعر كيلو الأرز المعبأ، الذي يعتمده المواطن المصري يوميًا، بالانخفاض الذي شهده سعر طن الأرز الشعير، نتيجة توافر كميات كبيرة في الأسواق المصرية في الوقت الحالي، وقد بلغ سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم، الثلاثاء 9 من أبريل 2024، حوالي 28 جنيهًا، وفي إعلاناتنا الخاصة، أكدنا تراجعًا كبيرًا في الأسعار، حيث يتم بيع كيلو الأرز في معارض “أهلا رمضان” بمبلغ 500 جنيه فقط، ومن المتوقع أن يشهد الأسعار مزيدًا من الانخفاض في الفترة القادمة.