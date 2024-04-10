“صندوق التقاعد الوطني mtess.gov.dz“ موعد تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 وخطوات الاستعلام عن الراتب

رواتب المتقاعدين في الجزائر، المتقاعدين من أهم الفئات الموجودة بالمجتمع الجزائري وتحرص الدولة على توفير حياة كريمة لهم لا يعانون فيها من الحاجة والفقر، لذا مع الوضع الاقتصادي الصعب للدولة والذي أدى الى ارتفاع الأسعار قررت الحكومة الجزائرية زيادة راتب التقاعد حتى يكون الدخل كافيا لتلبية متطلبات المتقاعد وأسرته، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال نسب الزيادة على رواتب المتقاعدين وطريقة الاستعلام عن الرواتب.

موعد تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

بداية من شهر مايو القادم سيتم رفع رواتب المتقاعدين في الجزائر وفقا للتصريح الصادر عن مدير صندوق التقاعد الوطني، يأتي هذا القرار لرفع مستوى دخل المتقاعدين وتحسين معيشتهم في ظل الغلاء والتضخم الاقتصادي بالبلاد، وتصل نسبة الزيادة الى 5%، وتختلف النسبة حسب قيمة الراتب الذي يحصل عليه المتقاعد، فكلما ارتفع راتب التقاعد قلت نسبة الزيادة والعكس صحيح، ومن المقرر صرف الراتب متضمنا الزيادة الجديدة يوم الأول من مايو 2024، فالراتب الذي بزيد عن 80 ألف دينار جزائري يحصل صاحبه على زيادة قدرها 2%، أما الراتب الذي يزيد عن 50 ألف دينار ويقل عن 80 ألف دينار فنسبة الزيادة به 3%، والمتقاعد الذي يحصل على راتب 20 الف دينار سيصرف زيادة نسبتها 4%، أما من يتحصل على راتب تقاعد 20 ألف دينار أو أقل فسيحصل على أعلى نسبة زيادة وهي 5%.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر

يمكن الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر لمعرفة قيمة الراتب بالزيادة وموعد الصرف وغيرها من التفاصيل الكترونيا عن طريق اتباع الخطوات التالية :