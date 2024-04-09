“منتصف الليل كنا نائمين” حين أبدعت قناة كراميش للأطفال لوصف حال أطفال غزة.. تردد قناة كراميش الجديد 2024

تتميز قناة كراميش للأطفال بالعديد من المزايا التي جعلتها تحظى بشعبية كبيرة، ومن بين مميزاتها أنها قناة مجانية لا تتطلب دفع رسوم اشتراك، كما تبث محتواها على مدار اليوم، مما يوفر تشكيلة واسعة من البرامج والأفلام للأطفال، ومن بين ما تعرضه هو أغنية (منتصف الليل – كنا نائمين)، والتي تصف حالة أطفال غزة وهم يعانون من عدم وجود الأمن والأمان.

ودلوقت تعالوا نتعرف على تردد قناة كراميش للأطفال الجديد 2024

– تقوم قناة كراميش للأطفال بتجديد ترددها لضمان جودة عالية للصوت والصورة.

تردد قناة كراميش على القمر الصناعي النايل سات هو التالي:

– التردد: 11430.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

– الاستقطاب: عمودي (V).

أما تردد قناة كراميش على القمر الصناعي العرب سات، فيكون على النحو التالي:

– التردد: 11390.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

– الاستقطاب: عمودي (V).

كيفية استقبال وتنزيل تردد قناة كراميش للأطفال على جهازك

لاستقبال قناة كراميش على جهاز الرسيفر الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. انقر فوق زر القائمة الموجود في ريموت الرسيفر.

2. من القائمة، قم بالنقر فوق الإعدادات ثم اضغط على تركيب.

3. انقر فوق أيقونة إدخال تردد يدوي.

4. قم بتحديد القمر الصناعي المناسب للتردد (النايل سات أو العرب سات).

5. أدخل بيانات التردد التي سبق ذكرها في الخانات المحددة (التردد، معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ، الاستقطاب).

6. انقر على زر البحث وانتظر بضع دقائق ليتم البحث عن القنوات.

7. بعد البحث، انقر على زر حفظ التردد.

8. ستظهر قناة كراميش في قائمة القنوات ويمكنك مشاهدتها.

أهم البرامج والفقرات المعروضة على قناة كراميش

قناة كراميش تعرض مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات المشهورة للأطفال، بعض البرامج المعروفة والمحبوبة التي تعرضها القناة تشمل:

1. “كراميش”: هو برنامج مشهور يحمل اسم القناة، يعرض قصصا مصورة وأغاني للأطفال بأسلوب ممتع وتفاعلي.

2. “بابا نويل”: يقدم قصص وألعاب متعلقة بشخصية بابا نويل ومغامراته في فترة عيد الميلاد.

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