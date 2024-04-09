رسميًا.. طريقة الإستعلام عن أرقام جلوس التاسع اليمن 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم في اليمن أنه من المقرر بدء الإختبارات الخاصة بنهاية العام الدراسي الجاري 2024 لكافة طلاب الثانوية العامة بدءًا من يوم 22 من شهر يونيو المقبل، والجدير بالذكر أن الإختبارات سوف تستمر لمدة أسبوعين متتاليين، وعلى جميع الطلاب الإستعداد للإختبارات بكل جهد، كما يلزم أن يقوم الطلاب بقراءة كافة القواعد الخاصة بالإختبار وتنفيذها بدون أي اخلال بها، ومن خلال مقالنا هذا سوف نذكر طريقة الإستعلام عن أرقام جلوس التاسع اليمن 2024.

الإستعلام عن أرقام جلوس التاسع اليمن 2024

يمكن الإستعلام عن أرقام جلوس التاسع اليمن 2024 بكل سهولة من خلال موقع الإدارة العامة للإختبارات التابعه لوزارة التعليم، بعدة خطوات نتعرف عليها فيما يلي:

في البداية يتم الدخول إلى موقع الادراة العامة للاختبارات.

من ثم يتم التوجه إلى الأيقونة الخاصة برقم الجلوس، وهي توجد أعلى الصفحة.

بعد ذلك يتم تحديد المرحلة الدراسية الخاصة بالطالب.

من ثم يتم كتابة اسم المستخدم بالكامل في الحقل المخصص له.

بعد ذلك يتم الضغط على زر البحث.

وأخيرًا سوف يظهر رقم الجلوس الخاص بالطالب على الفور.

رابط أرقام الجلوس في اليمن 2024

يمكن استخراج رقم الجلوس في اليمن الخاص بطلاب الصف التاسع باليمن من خلال موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية عبر موقع Yemenexam، وذلك لأن هذا الموقع يمنح الطلاب العديد من الخدمات الدراسية لجميع الأقسام، والجدير بالذكر أن موقع Yemenexam يقدم كذلك العديد من الخدمات الإدارية مثل استخراج بدل فاقد وتسجيل الوافدين وتعميد ومعادلة الوثائق إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى.