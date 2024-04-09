“بص بابني عاللي هيبقي بكرة مليونير” مسابقة الحلم 2024 فرصتك لربح 100000 دولار

تعد مسابقة الحلم هي واحدة من أشهر المسابقات في العالم العربي، تقديم الإعلامي مصطفى الأغا، وتمنح المسابقة العديد من الجوائز القيمة، حيث تقوم المسابقة بتقديم جوائز أسبوعية قيمتها 5000 دولار أمريكي، وجائزة شهرية قيمتها 100 ألف دولار أمريكي، والجائزة الكبرى السنوية بقيمة مليون دولار، ذلك بخلاف الجوائز الإضافية التي تتم ومنها جوائز استثنائية كما تم خلال شهر رمضان بجائزة سبائك من الذهب الخالص تزن حوالي 2 كيلوجرام، تعرف معنا فيما يلي بكافة تفاصيل وشروط مسابقة الحلم 2024.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يوجد بعض الشروط التي يجب توافرها للمشاركة في مسابقة الحلم، وتتمثل في أن يكون المشترك من جنسية عربية، وأن يجيد اللغة العربية بطلاقة، وأن يكون عمره لا يقل عن 18 عامًا، كما يجب إدخال البيانات الشخصية بشكل صحيح والإجابة على جميع الأسئلة بطريقة صحيحة خلال المشاركة في المسابقة.

أرقام كل دولة للمشاركة في مسابقة الحلم 2024

للمشاركة في مسابقة الحلم، يمكن للأشخاص في مصر إرسال كلمة “دريم” أو “حلم” إلى الرقم 95458.

في المملكة العربية السعودية، يمكن الاشتراك عن طريق إرسال الكلمة ذاتها إلى الرقم 85888.

في الإمارات العربية المتحدة، يمكن الاشتراك عن طريق إرسال الكلمة ذاتها إلى الرقم 6070.

في الأردن، يمكن الاشتراك عن طريق إرسال الكلمة ذاتها إلى الرقم 98880.

في الكويت، يمكن الاشتراك عن طريق إرسال الكلمة ذاتها إلى الرقم 4141.

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