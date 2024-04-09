في إفريل|…تخفيضات سيارة فيات إكس في الجزائر عبر الوكيل الرسمي لشركة fiat

يبحث الكثير من المواطنين عن نسبة تخفيضات سيارة فيات إكس ، وذلك بعدما أعلنت ماركة فيات اكس الجزائر عن بدء موسم التخفيضات الذي يحمل العديد من المفاجآت للمواطنين الجزائريين، بالإضافة إلى تقليل مدة تسليم السيارات بعد أن كانت ثلاث أشهر لتصل إلى خمسة وعشرون يوم أو في بعض الحالات قد تصل خلال عشرة أيام، وسوف نتعرف في الأسطر التالية على مزيد من التفاصيل.

تخفيضات سيارة فيات إكس

أخيراً بعد ترقب و طول انتظار من قبل المواطنين ومحبي ماركة فيات الجزائر، قامت شركة فيات بالإعلان عن بعض التخفيضات والعروض الجميلة جدا والتي ستبدأ من هذا الشهر، كما كشفت الشركة عن وجود تنوع كبير في جملة العروض والتخفيضات التي قامت بالإعلان عنها، وقد وصل عدد موديلات السيارات الموجودة في العرض إلى خمسة موديلات، وهى سيارة فيات تيبو، و500x هذا بالنسبة للسيارات السياحية، أما عن السيارات الأخرى فهي دوبلو، ودكاتو، وسكودو، وتصل نسبة التخفيضات إلى ما بين 40 ألف دينار جزائري و120 ألف دينار.

أسعار سيارات فيات الجزائر بعد التخفيض

جاءت قائمة أسعار سيارات شركة فيات في مهرجان عروض التخفيضات على النحو التالي: