“أطفالكم الحلوين عايزين تتفرجوا على القط والفأر” استقبل تردد قناة توم وجيري للأطفال 2024

الكثير من أولياء الأمور يرغبون في معرفة تردد قناة توم وجيري لأنها تعتبر إحدى أشهر قنوات الأطفال التي تعرض تشكيلة كبيرة من الرسوم المتحركة والبرامج الجاذبة المحددة بالصغار والتي تقدم على الهواء طوال اليوم لذلك يرغب الكثير من المهتمين إضافة هذه القناة عن طريق الحصول على التردد، وهذه القناة تتميز ببث محتواها بجودة رائعة في الصورة والصوت ويرجع ذلك بسبب كثرة تجديد ترددها بشكل دائم.

تردد قناة توم وجيري على النايل سات

هذة القناة تنال على شعبية كبيرة بين المتابعين وتحديدًا الأطفال ويرجع ذلك بسبب بثها المسلسلات والرسوم المتحركة طوال اليوم، كما تقدم القناة العديد من الأعمال الكلاسيكية المختلفة مثل حلقات توم وجيري، وميكي ماوس ودونالد داك، كما تقدم الكثير من البرامج الأخرى التي تحظى على إعجاب كبير من الجمهور، كما يمكنك استقبال هذه القناة بكل بساطة وسهولة من خلال توجيه الطبق نحو القمر الصناعي نايل سات، ويتم ذلك عن طريق الخطوات التالية:

انتقل إلى قائمة خيارات الجهاز ثم اختر خيار فحص وإزالة القنوات.

بعد ذلك حدد الإعداد اليدوي وتسجيل التردد الذي يتناسب مع القناة وهو 11315 .

كما يتم ضبط القمر الصناعي نايل سات واختر معدل الترميز الذي يكون 27500 .

أما بالنسبة الاستقطاب أفقي .

عند الإنتهاء من تسجيل كافة البيانات الخاصة بالقناة لابد من الضغط فوق زر البحث وانتظر قليلًا إلى أن يجرى تخصيص القناة واكتشافها.

سوف يتم تنزيل القناة مباشرة على الجهاز المحدد بك، كما يسمح بإدراجها ضمن قائمتك الرائعة مما يتوفر لك فرصة مشاهدة كلما ترغب.

تردد قناة توم وجيري على العرب سات

سوف يمكنك تنزيل القناة بكل بساطة لتثبيتها على القمر الصناعي عرب سات من الموقع الذي تم تحديده وهذة العملية تصبح سهلة جدًا بمجرد أن تقوم بضبط التردد السليم، وهو التردد المحدد بالقناة للقمر الصناعي عرب سات: