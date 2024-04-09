تعرف على فئات مستثناة من صرف معاشات إبريل 2024 +موعد صرف رواتب المتقاعدين في المملكة

أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن فئات مستثناة من صرف معاشات إبريل، وذلك بعد أن تساءل بعض المستفيدين عن سبب عدم نزول معاش شهر أبريل لهم، ويعتبر صرف معاش شهر أبريل من أكثر الأمور التي تشغل بال المواطنين في المملكة، حيث إن هذا المعاش يعتبر بمثابة دعم قوي للفئات منخفضة الدخل في المملكة، ولمزيد من التفاصيل حول الفئات المستثناة وموعد الصرف تابعوا معنا.

فئات مستثناة من صرف معاشات إبريل

أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية السعودية الفئات التي تم استثنائها من معاش شهر أبريل، حيث إن هناك بعض الحالات التي قد يسقط المعاش فيها بعد التسجيل في التأمينات، ومن هذه الحالات مايلي:

في حالة وفاة صاحب المعاش.

إذا ما تزوجت المطلقة والأرملة مرة أخرى فيتم إيقاف الدعم.

وجود تحديث في بيانات المستفيد وعدم القيام بتحديثها.

إذا ما سقط أي شرط من شروط الاستحقاق.

ولذلك يجدر الإشارة إلى أنه يجب مراجعة شروط وضوابط الهيئة بشكل مستمر، وتحديث البيانات كي يتجنب المستفيد الحظر من الهيئة.

موعد صرف معاشات التقاعد الجديد

عملت هيئة التأمينات الاجتماعية السعودية على تحديد تاريخ صرف معاشات التقاعد، وذلك بعد تعديل الموعد ليكون في أول أيام شهر الميلادي، ولكن شهر أبريل سوف يتم صرف معاش التقاعد في موعده المحدد في يوم الخامس والعشرين، وبعدها بحوالي 6 أيام سوف يتم إيداع معاش شهر مايو، وبهذا يحصل المواطنون على معاش شهري إبريل ومايو في ذات الأسبوع، كما يمكن الاستعلام عن المعاش وقيمته وموعد إيداعه من خلال الموقع الرسمي هيئة التأمينات الاجتماعية.