“سلى وعلمي أطفالك بأحلى الأغاني والأناشيد” تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024
الكثير من الآباء يريدون في الإطلاع على تردد قناة طيور الجنة الحديث مما أدى إلى كثرة البحث بشكل كبير من خلال استقطاب تردد قناة طيور الجنة وكل ذلك لكي تتم تسلية الأطفال بقيم أخلاقية و بأحسن وأفضل الأغاني ومتنوعة التعليم الدينية والأناشيد التي تساعدهم في تعلم القراءة والكتابة من العربي، وهي تعد من أبسط القنوات التي يمكنك أن تقوم بمتابعتها لأنها عند الاشتراك لا تقبل بأي مبالغ مالية سوف نعرض في هذا المقال تردد قناة طيور الجنة الحديث انتظرونا.
تردد قناة طيور الجنة الحديث 2024
هي تعتبر منصة إعلامية رائدة ومحبوبة بين الصغار والكبار على مستوى الوطن العربي كما تتميز بعرضها لمحتوى حرفيه تعليم ذو جودة عالية تتوافق مع القيم الدينية والأسرية، كما تساعد هذة القناة في تعزيز مهارات الصغار وتثقيفهم عن طريق برامج مصممة تحديدًا لكي تلبي احتياجاتهم التعليمية والترفيهية فيؤدي ذلك إلى جعلها خيارًا مفضلًا للكثير من الآباء.
تردد قناة طيور الجنة الحديثة على النايل سات
من خلال القمر الصناعي نايل سات يمكنك استقبال تردد قناة طيور الجنة الحديث عن طريق استخدام الترددات التالية:
|تردد القناة
|11274, 11258
|معامل الاستقطاب
|أفقي
|معامل الترميز للقناة
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|3/4
تردد قناة طيور الجنة 2024 على عرب سات
ومن خلال عرب سات يمكنك استقبال تردد قناة طيور الجنة من خلال استخدام التردد التالي:
|تردد القناة
|11310
|الاستقطاب
|أفقي
|معامل تصحيح الخطأ
|2/3
|معدل الترميز
|30000
خطوات تنزيل تردد قناة طيور الجنة على التلفزيون
سوف يمكنك متابعة كافة الاناشيد والاغاني على تردد على قناة طيور الجنة الرائعة المميزة ويتم ذلك عن طريق الخطوات التالية:
- لابد من تشغيل جهاز التلفزيون أو الرسيفر.
- ثم قومي بالنقر على قائمة الإعدادات.
- قومي بعد ذلك بتحديد منها الخيار تركيب.
- قومي بعد ذلك بإضافة البيانات وهي تردد القناة نوع القمر الصناعي، معدل الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ.
- قومي بعد ذلك بالنقر على كلمة بحث.
- وفي النهاية النقر على حفظ.