“هواوي رجعت بقوة للسوق” تقهر سامسونج وآبل.. منتجات جديدة بأرخص سعر!

أخذت شركة هواوي تطور من نفسها بشكل سريع وكبير حتى أصبحت ذات مكانة هائلة وأصبحت تنافس كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال صناعة الهواتف الذكية المحمولة، وكان أخر إفصاح عن تقدمها التكنولوجي هو قيامهما بتصنيع هواتف محمولة قابلة للطي، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، هواوي تقهر سامسونج وآبل بمنتجات جديدة أرخص سعرا.. اعرف الجديد.

هواوي تقهر سامسونج وآبل بمنتجات جديدة

تميزت شركة هواوي منذ أول إصدار لها من الهواتف المحمولة أن تقوم بتصنيع هواتف محمولة بجودة عالية وسعر رخيص.

لذا منذ أن انتشرت اخبار حول قيامها بتصنيع هاتف محمول قابل للطي يحاكي هاتف سامسونج وابل وبدأ الكثير يترقب موعد نزوله الأسواق.

وهو بالفعل ما تنوى إليه شركة هواوي وبدأت بالفعل في ذلك حيث جهزت التصميم الخاص به وأنه سوف يكون على شكل z أو شكل حرف

واعلنت أيضاً أن شاشته سوف تكون بحجم ما يقارب ١٠ بوصة، وأن الشركة الموردة لتلك الشاشات هي شركة BOE الرائدة.

الرائدة. بالإضافة أيضاً إلى أنها سوف توفر مفصلات ذلك الهاتف من شركات عالمية مثل شركة Zhaoli وشركة Fusda .

وشركة . ومن المتوقع أيضاً أن يلاقي ذلك الهاتف استحسان كبير وإقبال مهول على شرائه، وذلك لأنه سوف يكون سهره في متناول الأيدي مقارنة بالشركات الأخرى.

سماعة الرأس Vision Pro

ومن أبرز وأهم المنتجات التي تنتوي شركة هواوي تصنيعها وطرحها في الأسواق بأسعار مناسبة هي سماعة الرأس Vision Pro.