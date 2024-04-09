شوف أقرب مكان فين….ساحات صلاة العيد في القاهرة في الأماكن المصرح بها من وزارة الأوقاف

ساحات صلاة العيد في القاهرة، صرحت وزارة الأوقاف بتفاصيل تنظيم صلاة عيد الفطر سنة 2024، مشيرة إلى أن الإجراءات المتخذة هي ذاتها التي تم اتباعها في العام الذي سبق، كما أن الإدارات التابعة للوزارة في المحافظات المختلفة تقوم حاليًا بجرد وتحدي ساحات صلاة العيد في القاهرة، وقد أكدت الوزارة أن الصلاة ستقام في كافة المساجد التي تُقام فيها صلاة الجمعة، بالإضافة إلى الأندية ومراكز الشباب بهدف استيعاب جميع المصلين في العاصمة القاهرة.

ساحات صلاة العيد في القاهرة

سنبين فيما يلي الأماكن التي ستقام بها صلاة العيد في القاهرة:

جامع الحسين.

الجامع الأزهر.

جامع عمرو بن العاص.

جامع الفتح برمسيس.

جامع الرحمن الرحيم بصلاح سالم.

مسجد السيدة زينب.

مسجد السيدة نفيسة.

مسجد السلطان حسن .

مسجد بلال بن رباح المقطم.

مسجد منارة الإسلام المقطم.

مسجد الفردوس حدائق المعادي.

مسجد السلطان الحنفى بالسيدة.

مسجد سيدى على زين العابدين بالسيدة.

مسجد الفاروق بالمعادى.

مسجد عبدالمنعم رياض كوتسيكا.

مسجد الخلفاء الراشدين صقر قريش.

مسجد التقوى الطوب الرملى.

مسجد السلام مدينة نصر.

الساحات والمساجد التي تشهد صلاة عيد الفطر بالجيزة 2024

تبقى وزارة الأوقاف هي المسؤولة الأساسية عن تنظيم صلاة عيد الفطر في جميع المواقع من مساجد كبيرة وساحات ومراكز الشباب وغيرها وفيما يلي سنبين ذلك: