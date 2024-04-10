ضيفه دلوقتي وزقطط العيال….تردد طيور البيبي على النايل سات 2024 الجديد +برامج ومحتوى القناة

يحرص الآباء والأمهات على إضافة تردد طيور البيبي على النايل سات لأجهزتهم، بهدف الاستمتاع بالمحتوى الفريد الذي يقدمه القناة، والذي يثري الأطفال بالعديد من المعارف الجديدة مما يسهم في تنمية ثروتهم اللغوية والمعرفية، كذلك تنشئ القناة في الصغار الأسس الإنسانية والأخلاق الحميدة. للتعرف على معلومات تردد القناة، تابعوا معنا الشرح في المقالات الآتية.

تردد طيور البيبي على النايل سات

تقدم القناة مضمونًا مشوقًا يجذب اهتمام الأطفال إلى حد كبير، وتتميز القناة باستخدامها لجودة بث عالية، تأسست هذه القناة في الأردن عام 2012، وهي جزء من مجموعة قنوات طيور الجنة، تمكنت هذه القناة من كسب قاعدة جماهيرية كبيرة وشعبية هائلة في وقت قصير، كما أن إشارة البث متاحة عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.

تردد القناة على النايل سات

التردد هو 11274.

معدل الترميز هو 27500.

الاستقطاب هو أفقي.

معامل تصحيح الخطأ هو 3/4.

تردد القناة على العرب سات

التردد هو 11310.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

محتوى قناة طيور بيبي

يُشار إلى أن قناة “طيور الجنة بيبي” تعرض مجموعة متنوعة من الأناشيد باللغة العربية الفصيحة، مستعينة بشخصيات كرتونية متحركة وعلامات بارزة تلفت انتباه الصغار، كما أن البرامج المقدمة تناسب الأعمار المختلفة للأطفال، يمكنكم تنزيل هذه الأناشيد بسهولة عبر اتباع عدة خطوات.