100 رسالة متنوعة للأصدقاء والأقارب “رسائل مكتوبة لتهنئة عيد الفطر المبارك 2024”

بعد أن مضت الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك وبدأ العد التنازلي لحلول عيد الفطر المبارك يتساءل قطاع كبير جدا من المسلمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اجمل الكلمات والرسائل التي يمكنهم إرسالها لتهنئة الاحباب بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك إذ أن المسلمون يحتفلون بعيد الفطر المبارك احتفال كبيرا جدا ويرسلون لبعضهم البعض رسائل جميلة للتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك للمعايدة على الأهل والأصحاب والأحباب ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على اجمل الرسائل المكتوبة تهنئة بمناسبة عيد الفطر تابعوا معي.

رسائل مكتوبة لتهنئة عيد الفطر المبارك

للحصول على اجمل الرسائل الخاصة بتهنئة عيد الفطر المبارك لعام 2024 تابعوا معي النقاط التالية:

يا رب يا كريم قاعد علينا وعليكم العيد بالبركات واليمن والخير الكبير واجعل عيدك المبارك فرصة كبيرة للتقارب اليك وتواصل المحبة بيننا وبين من نحب.

سبقت أمانينا تهانينا وسبقت فرحتنا وليلتنا ونتمنى لكم عيد فترة مبارك وكل عام وانتم إلى الله اقرب ولفعل الطاعات ارغب وللجنة عنا سابق.

انتهى شهر رمضان المبارك ونريد أن نعزيكم على انتهائه وبدأ عيد الفطر المبارك ونريد أن نهنئكم على قلوب وكل عام وانتم بخير.

اللهم اتم فرحتنا وفرحتكم بحلول العيد المبارك اللهم اسعد ايامكم وايامنا وقر اعيننا أعينكم بنصر أمتكم اللهم أعياد كثيرة متتالية وبلغنا اياه كل عام وانتم بخير.

رسائل تهنئة للاصدقاء بمناسبة عيد الفطر

يمكنكم الاطلاع على أجمل رسائل التهنئة التي يمكنكم إرسالها للأصدقاء ومعايدتهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك:

لم يكتمل عيدي إلا بوجود من أحببت لم يكتمل أيدي الا بوجود اصدقائي اللهم اسعد ايامكم وايامي برؤيتكم اللهم ان اجعلكم دوما سر سعادتي واجعلني دائما سر سعادتكم اللهم اجعل البهجة والسرور في أيامي وايامكم عيد مبارك عليك يا صديقي.

يا رب تقبل من صديقي جميع الأعمال الصالحة واغفر له ذنوبه بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك واجمعنا معا في الفردوس الأعلى اللهم تقبل طاعة صديقي وتقبل طاعتي واتم علي وعليه فرحتك بالعيد اللهم قر عيني وعينه بنصره أمته.