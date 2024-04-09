“نزلت 180 ألف جنيه من سعرها” تعرف على أسرع سيارة من MG في مصر!

واصلت أسعار السيارات في الهبوط مع انخفاض أسعار الكثير من الأجهزة والمنتجات وذلك بفضل استقرار سعر الدولار في الأسواق، ويعد ذلك فرصة جيدة لكافة الراغبين في شراء سيارة، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، أسرع سيارة من MG في مصر، وسعرها الذي نزل 180 ألف جنيه.

أسرع سيارة من MG في مصر

تعد سيارة MG من أسرع أنواع السيارات الحديثة وخاصة النسخة الأحدث منها وهي سيارة mg6 2024.

حيث تصل سرعة تلك السيارة حوالي ١٠٠ كيلو متر في خلال ٧ ثوان فقط، وذلك لأنها تدعم محرك رباعي ذات سعة ١٦٠٠ سي سي.

سعة ١٦٠٠ سي سي. كما تصل أيضاً قوتها الإجمالية قرابة ١٦٩ حصان، بمقدار ٥٦٠٠ دورة في الدقيقة الواحدة.

وتصل أيضاً قوة العزم القصوى إلى ٢٥٠ نيوتن متر في الدقيقة عند الدوران.

أما عن استهلاك تلك السيارة من النقود فهي تستهلك نسبة قدرها ٦،٨ لتر من الوقود لكل ١٠٠ كيلو متر.

وتحتوي أيضاً على تروس أوتوماتيكية ذات ٧غيار، بالإضافة أيضاً إلى معدلات الأمان العالية التي تتمتع بها تلك السيارة.

وأيضا تحتوي على راديو ومكان مخصص لشحن بطارية الهاتف ومكيف هواء.

بالإضافة إلى وجود جهاز إنذار في حالات تعرض تلك السيارة إلى السرقة، أو ما شابه.

كما تدعم أيضاً شكل فخم وأنيق وألوان مختلفة وجذابة تتناسب مع جميع الاذواق والاعمار والفئات.

سعر سيارة MG6