“هُنــــا حجز بطاقتك nid-moi.gov.iq“ حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق والشروط المطلوبة للحجز

حجز البطاقة الوطنية الموحدة، في إطار سعي الحكومة العراقية لتخفيف التكدس الكبير الذي تشهده المكاتب الحكومية المختلفة وفي نفس الوقت التيسير على المواطنين وتمكينهم من إنجاز المعاملات في أسرع وقت وبأسهل طريقة قامت بإطلاق خدمة الحجز الالكتروني للبطاقة الوطنية الموحدة ليتوجه المواطن في الموعد المحدد الى مكتب الاحوال المدنية لاستلام البطاقة، واليوم سنوضح لكم من خلال هذا المقال طريقة الحجز والرابط والشروط المطلوبة.

حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق

بأسهل طريقة ممكنة يمكن لأي مواطن بالعراق تجاوز الثامنة عشر عاما أن يحصل على البطاقة الوطنية الموحدة وذلك عبر حجز البطاقة الكترونيا وتعبئة استمارة الطلب ثم استلام البطاقة في الموعد المحجوز من أحد مكاتب الأحوال المدنية، وفي السطور التالية نستعرض لكم خطوات وطريقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة :

الدخول الى موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية من خلال الضغط على هذا الرابط.

الانتقال الى خدمة حجز البطاقة الوطنية الموحدة.

قراءة الشروط والأحكام ثم التحديد بالموافقة عليها.

ملء استمارة الطلب عبر إدخال كافة البيانات المطلوبة.

سيتم عرض المواعيد المتاحة ليختار المستخدم الأنسب له من بينهم.

على المستخدم الاحتفاظ بالموعد ليتوجه في الموعد المقرر لاستلام بطاقته.

الشروط المطلوبة لحجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق

وضعت وزارة الداخلية العراقية عدة شروط لابد أن تنطبق على المتقدم لإتمام عملية الحجز الالكتروني للبطاقة الوطنية الموحدة، وفي حالة عدم توافر أيا من تلك الشروط لابد من ذهاب صاحب الطلب شخصيا الى مكتب الاحوال المدنية لاستخراج البطاقة، وفيما يلي نستعرض لكم شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة :