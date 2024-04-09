“محتوى ممتع وهادف للأطفال” استقبل تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات وعرب سات!

يعتبر تردد قناة وناسة من أكثر ما يبحث عنه المواطنين لأنها من إحدى القنوات المشهورة التي تعرض الكثير من الأفلام والأغاني الموجهة للصغار، حيث تهتم هذه القناة بعرض محتوى يلبي اهتمامات الصغار، كما تحظى بمكانة كبيرة في قلوبهم، بالإضافة إلى أصبحت من بين قنواتهم المفضلة وتساعد الأطفال في حفظ أغاني هذة القناة وترديدها بانتظام ومن مميزات هذه الأغاني البساطة والسهولة وتدخل السعادة في قلوب الأطفال خلال متابعتها وتساعدهم في اكتساب سلوكيات صحيحة وسليمة دون أن يشعروا أصبح بإمكانك الوصول إلى هذه القناة من خلال تحديد ترددها على القمر الصناعي العرب سات والنايل سات سوف نعرض لكم كل هذه التفاصيل في هذا المقال.

تردد قناة وناسة على النايل سات

سوف نعرض لكم تردد قناة وناسة، وهو يتمثل كالتالي :

القمر الصناعي لقناة : النايل سات.

تردد قناة وناسة: 11470.

بالنسبة لمعدل الاستقطاب للقناة : عمودي.

وما يخص معدل الترميز للقناة: 27500.

وبالنسبة معامل تصحيح الخطأ للقناة: 5/6.

جودة الصورة لقناة وناسة : SD

طريقة تنزيل قناة وناسة على الرسيفر

لكي يتم استقبال تردد قناة وناسة معينة على جهاز الاستقبال لابد من اتباع الخطوات التالية:

انقر على زر القائمة على جهاز التحكم عن بعد.

قم بالانتقال إلى الإعدادات وابحث عن قائمة التركيب.

ثم تختار اضافة تردد قناة يدوية وبعد ذلك قم بمسح التردد القديم من خلال إدخال التردد الحديث لقناة.

بعد ذلك حدد القمر الصناعي الصحيح.

ثم قم بإدخال كافة المعلومات المطلوبة بشكل دقيق وإدخال تردد القناة واستقطابها.

اضغط على زر البحث على القناة وتجديد الترددات الحديثة.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات

سوف نوضح في هذا التقرير تردد قناة على القمر الصناعي عرب سات وهو يتمثل فيما يلي: