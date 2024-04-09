“فرحي كل العيلة في العيد” طريقة عمل بسكويت الزبدة بكل سهولة!

البسكوت يعد من أروع وأشهر الحلويات التي يفرح بها الجميع بسبب مذاقه الناعم الذي يحسن المزاج عند تناوله ومن خلال هذا التقرير سوف نتعرف على طريقة عمل بسكويت الزبدة في البيت بأبسط وأسهل الطرق عن طريق خطوات سهلة لا تتطلب العديد من التكاليف والجهد.

سوف نوضح لك أسهل وأبسط طريقة لتحضير بسكويت الزبدة وهو يتمثل فيما يلي:

سوف نوضح لكم طريقة تحضير البسكويت بالزبدة أبسط وأسهل طريقة، وهي تتمثل فيما يلي:

فى إناء كبير ضعي بداخله الدقيق المنخول والملح ثم قومي بتركه جانباً.

وفي إناء آخر قومي بتقليب الزبدة مع السكر البودر عن طريق المضرب الكهربائي لكي يصبح الخليط فاتح اللون.

قومي بإضافة الفانيليا والبيض إلى الخليط مع التقليب المستمر لمدة دقيقتين.

قومي بإضافة خليط السوائل إلى إناء الدقيق واخلطيهم بشكل صحيح لكي يتجانسوا.

وتدريجيًا اضيف الحليب ثم اعجني لكي تحصلي على عجينة متماسكة مع بعضها البعض.

من خلال النشابة افردي العجين على سطح مستوي ثم قومي بتقطيعها بإستخدام القطاعة بالشكل الذي ترغبين به.

بعد ذلك جهزي الصينية وافردي فيها ورق الزبدة ثم قومي برص عجينة البسكويت داخل الصينية مع ترك مسافات بين بعضهم البعض.

قومي بعد ذلك بتسخين الفرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية ثم قومي بإدخال الصينية فيه واتركيه لمدة تتراوح ما بين 15 ل 20 دقيقة.