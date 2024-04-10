شخصيتك هتبقى زي الفل….طريقة تظبيط أكواد ماين كرافت الجديدة 2024+طريقة الحصول على الأكواد المجانية
كل لاعبي لعبة ماين كرافت يسعون لمعرفة كيف يمكنهم الحصول على أكواد ماين كرافت الجديدة، لذا بيّنت اللعبة أن هذه الهدايا يمكن استلامها عن طريق سلسلة من الأكواد الترويجية، ومن خلال استخدام هذه الأكواد، سيكون بإمكان اللاعبين الحصول على العديد من العملات، الملابس وغيرها من الموارد دون الحاجة إلى دفع أي تكاليف للشراء.
أكواد ماين كرافت الجديدة
يمكن للاعب أن ينشئ حسابًا مجانيًا في لعبة ماين كرافت، عبر تحديد كلمة مرور واختيار اسم مستخدم جديد، ويتم ذلك من خلال واجهة الحسابات المخصصة في اللعبة، للحصول على هذه الحسابات دون تكلفة، عليك التعرف على الرموز السرية التي تمكنك من هذا، وقد تم الكشف عن هذه الرموز لكافة اللاعبين وهي معروضة كما يلي:
- R33K-6PEA-HL9D.
- R33K-6PEA-HL9D.
- REDDITSUB345.
- MIGHTYSALEH25.
- FACEPAGE1920.
- YFF2-D3QA-QLMS.
- 42PT-WN7V-J258.
- GOOGCOM294.
- FACEGROUP900.
كيفية الحصول على أكواد ماين كرافت الجديدة
يمكنك الاقتصاد في النفقات عبر الإلمام بالأكواد الترويجية والقسائم الهدايا المتاحة بدون مقابل، وللفوز بهذه الهدايا ينبغي اتباع عدة إجراءات بينها:
- في البداية، يجب أن تقوم بزيارة موقع استبدال الرموز الترويجية المخصص لذلك.
- عندئذ، يلزمك تأسيس حساب بطريقة سليمة كي تكون قادرًا على الولوج إلى حسابك الفردي.
- بعد ذلك، يتوجب عليك التوجه إلى الصفحة المخصصة لاستعادة الأكواد أو إلى القسم الخاص بإدخال معلومات بطاقة الدفع.
- أدخل رقم بطاقة الهدية، وبعد بضع ثوانٍ، ستحصل على العديد من الهدايا المحولة إليك.
- بعد ذلك، انتقل إلى قسم العناصر التي تتطلب الدفع وسيصبح بإمكانك الحصول عليها دون أي تكلفة.