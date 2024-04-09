“بسكويت اللوتس” طعم لذيذ بمكونات بسيطة وتكلفة قليلة ينفع للفطار في العيد!

يعتبر بسكويت اللوتس من أروع أنواع البسكويت المحببه لدى الأطفال والكبار لأنها تتميز بطعم الرائع والشهي كما يتم شراءه من الخارج بكثرة بتكلفة عالية للغاية، لأنه من أجود أنواع البسكويت الهولندي ولكن سوف نوضح لك أبسط وأسهل طريقة لإعداد وتقديمه في البيت بكل بساطة ويساعدك في عدم شرائه مرة أخرى جاهزة من الخارج.

مقادير تحضير بسكويت اللوتس

سوف نوضح لكم أروع أنواع البسكويت لذلك لابد من إتاحة المقادير التي نعرضها وهي كالتالي:

رشة فانيليا.

كوب صغير من السكر البني.

كوب صغير من السكر الأبيض.

كوبا واحد من الزبدة.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

بيكنج باودر.

كمية صغيرة من صودا الخبز.

ملعقة صغيرة من القرنفل الناعم مع ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

كمية صغيرة من جوزة الطيب.

ملعقتين صغيرتين من القرفة الناعمة.

ربع جرام من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدام.

طريقة تحضير بسكويت اللوتس

خلال هذا المقال سوف نوضح لك طريقة تحضير بسكويت اللوتس بكل بساطة، وهي كالتالي: