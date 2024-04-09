“بسكويت اللوتس” طعم لذيذ بمكونات بسيطة وتكلفة قليلة ينفع للفطار في العيد!

يعتبر بسكويت اللوتس من أروع أنواع البسكويت المحببه لدى الأطفال والكبار لأنها تتميز بطعم الرائع والشهي كما يتم شراءه من الخارج بكثرة بتكلفة عالية للغاية، لأنه من أجود أنواع البسكويت الهولندي ولكن سوف نوضح لك أبسط وأسهل طريقة لإعداد وتقديمه في البيت بكل بساطة ويساعدك في عدم شرائه مرة أخرى جاهزة من الخارج.
مقادير تحضير بسكويت اللوتس
سوف نوضح لكم أروع أنواع البسكويت لذلك لابد من إتاحة المقادير التي نعرضها وهي كالتالي:
- رشة فانيليا.
- كوب صغير من السكر البني.
- كوب صغير من السكر الأبيض.
- كوبا واحد من الزبدة.
- ربع ملعقة كبيرة من الملح.
- بيكنج باودر.
- كمية صغيرة من صودا الخبز.
- ملعقة صغيرة من القرنفل الناعم مع ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.
- كمية صغيرة من جوزة الطيب.
- ملعقتين صغيرتين من القرفة الناعمة.
- ربع جرام من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدام.
طريقة تحضير بسكويت اللوتس
خلال هذا المقال سوف نوضح لك طريقة تحضير بسكويت اللوتس بكل بساطة، وهي كالتالي:
- قومي بإحضار إناء كبير وضعي بداخله الدقيق الأبيض والقرفه الناعم والزنجبيل الناعم بإضافة جوز الطيب والقرنفل.
- قومي باضافة البيكنج صودا والبيكنج باودر ورشة الملح واخلطي هذه المقادير بشكل صحيح لكي تتداخل مع بعضها البعض.
- قومي بعد ذلك بإحضار إناء كبير واضيفي فيه الزبدة والسكر الأبيض، بالإضافة إلى السكر البني ورشة الفانيليا وقومي بالتقليب جيدًا عن طريق المضرب الكهربائي لكي يصبح الخليط كريمي.
- قومي بعد ذلك بإضافة خليط الدقيق الأبيض إلى إناء خليط الزبدة والسكر بالتدريج مع العجن بشكل صحيح باليد لكي تحصلي على قوام متماسك.
- قومي بعد ذلك وضع العجينة في كيس نايلون وقومي بإدخاله إلى الثلاجة لمدة لا تتعدى عن الساعة.
- قومي بفرد العجينة من خلال النشابة ثم قومي بتقطيعها على هيئة مستطيلات تشبه البسكويت اللوتس و قومي بتزيينها الأطراف بواسطة سكين.
- قومي بعد ذلك بإحضار صينية الخبز وقومي بفرد ورق الزبدة ثم إضافة قطع البسكويت.
- قومي بإدخال الصينية إلى فرن ساخن من قبل لكي يتم النضج لمدة تتراوح ما بين 10 الى 15 دقيقه لكي يأخذ لوناً ذهبيًا.
- وفي النهاية قومي بإخراج الصينية من الفرن وتركه لكي يبرد تمامًا.