استقبل الآن ترددات النايل سات 2024.. 1500 قناة بكبسة زر واحدة!

حتى تضمن للمتابع جودة بث عالية من حيث الصورة والصوت والاستقبال بإشارة عالية نقدم لكم ترددات النايل سات 2024، حيث أن هذه القنوات الفضائية تجدد التردد المحدد بها من وقت لآخر سوف نعرض لكم من خلال المقال اليوم التردد الجديد الذي يساهم في تنزيل عدد كبير من ترددات قنوات النايل سات 2024، كما يمكنك استقبال أكثر من 1500 قناة بكبسة زر واحدة.

ترددات النايل سات 2024

سوف تأتي بيانات التردد لكي تساعد في عملية البحث واستقبال عدد كبير من قنوات النايل سات دفعة واحدة عن طريق التردد السحري، وهذه الترددات تتمثل فيما يلى :

القمر الصناعي لقناة : النايل سات.

تردد القناة : 11000.

وبالنسبة لمعدل الترميز للقناة : 27500.

وبالنسبة الاستقطاب القناة: عمودي.

وما يخص معامل تصحيح الخطأ للقناة: تلقائي

لكي تستقبل قنوات النايل سات لابد أن تقوم بتجربة تردد آخر، وهو كالتالي:

تردد القناة : 12341.

وبالنسبة لمعدل الترميز القناة: 27500.

وبالنسبة الاستقطاب للقناة: أفقي.

ومايخص معامل تصحيح الخطأ للقناة: 3\2

خطوات تنزيل تردد قنوات النايل سات

لكي تستفيد من التردد الذي يتم استقبال جميع القنوات الفضائية على النايل سات يجب اتباع الخطوات التالية: