أرقام جلوس الثانوية العامة اليمن 2024 الآن أعرف رَقْم المَقْعَد في 3 ثواني عبر موقعكم الإلكتروني “البديل” حيث بدأت مؤخرًا ارتفاع نسب الطلبة والطالبات الباحثين عن أرقام الجلوس نظرًا لقرب أول أيام الامتحانات التي تمثل للأسر اليمنية “كشف مسار” حيث يتم بعدها دخول الطالب إلى المرحلة الجامعية بناء على مجموع الثانوية العامة، فإن كان كبير دخل كليات القمة مثل الطب والهندسة وغيرها من الكليات والجامعات الكبيرة، لهذا يستعد طلاب القسمين العلمي والأدبي داخل الأراضي اليمنية لبدء امتحانات النصف الثاني، لذلك نقدم لكم عبر موقعكم الإلكتروني البديل آلية الاطّلاع على أرقام جلوس الثانوي العام.

أرقام جلوس الثانوية العامة اليمن 2024

تبدأ طريقة الاستعلام عن أرقام جلوس المرحلة الثانوية للقسم العلمي والأدبي وفقًا إلى سلسلة من الخطوات لا تستغرق أكثر من 3 ثواني كالتالي:

متي تبدأ امتحانات الثانوية العامة اليمن ٢٠٢٤

تنطلق أول مواد الاختبارات النهاية للثانوية العامة في اليمن في 22 يونيو 2024 بالمواد الدينية (القران الكريم) ثم باقي المواد الدراسية، على أن يكون مدة الاختبار 3 ساعات، كما هو موضح في جدول العام الماضي.

اليوم الأول مادة القرآن الكريم، الزمن 3 ساعات.

اليوم الثاني التربية الإسلامية، الزمن 3 ساعات.

اليوم الثالث اللغة العربية، الزمن 3 ساعات.

اليوم الرابع الفيزياء، الزمن 3 ساعات.

اليوم الخامس، اللغة الإنجليزية، الزمن 3 ساعات.

اليوم السادس، الجبر والهندسة، الزمن 3 ساعات.

اليوم السابع، التفاضل والتكامل، الزمن 3 ساعات.

اليوم الثامن، الكيمياء، الزمن 3 ساعات.

اليوم التاسع الأحياء، الزمن 3 ساعات.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح أرقام جلوس الثانوية العامة اليمن 2024 الآن أعرف رقم المقعد في 3 ثواني.